ロックバンド「THE ALFEE」の高見沢俊彦（71）が15日放送のTBSラジオ「純烈・酒井一圭 Brand−New Morning」（金曜前5・00）に出演。グループが長く続く秘訣（ひけつ）を語った。

昨年のデビュー50周年を大反響のNHK紅白歌合戦で締めくくった「THE ALFEE」。これまで「解散は考えたことがない」と断言するほど、メンバー間の良好な関係が続いているという。

「僕らがよく言うのは支え合ってるグループじゃなくて、もたれ合ってるんですよ。もたれ合ってると、誰が支えてるか分からないんですよ（笑）」とグループのスタンスを告白。

パーソナリティーの純烈・酒井一圭に「もたれ合った方がいいですよ。純烈の皆さんも」と笑いながら促すと、酒井は「僕らももたれ合ってる気がしますし、あとは歌いたがらないのも（THE ALFEEと）共通してますし。リードボーカルもどんどん後ろに下がって行く」と親近感を示した。

それを受けて高見沢は、「ということは、誰もPKを蹴りたがらないチームですね、一緒です！一緒の匂いがしますね」と笑い、スタジオは和やかな雰囲気に包まれた。