¡ÚNG¹ÔÆ°¤¬¤ï¤«¤ëËÉºÒ»öÅµ¡Û¿å³²»þ¤ÎÈòÆñ¡¢¼é¤ë¤Ù¤¿Í¤ÏÀè¤ËÊâ¤«¤»¤Æ¡£´§¿å»þ¤Ë¤Ï½Å¤¤²ÙÊª¤ò»ý¤¿¤º¤ËÈòÆñ¤·¤è¤¦
¡ÚNG¹ÔÆ°¤¬¤ï¤«¤ëËÉºÒ»öÅµ¡Û²È¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ´í¸±¤Ê¤Î¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¡© ÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤ËÆ¨¤²¤è¤¦¡¿ÂçÃÏ¿Ì¡¦ÄÅÇÈ¡¦½¸Ãæ¹ë±«¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤½¤Î¤È¤¤Ë NG¹ÔÆ°¤¬¤ï¤«¤ëËÉºÒ»öÅµ¡Ê1¡Ë
º£¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¼«Á³ºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤¬Æü¤ËÆü¤ËÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤È¡ÖÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¡×¤Îº¹¤âÀ¸¤Þ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¿Ì¡¦ÄÅÇÈ¡¢ÂæÉ÷¡¦½¸Ãæ¹ë±«¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Á³ºÒ³²¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤ÇÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤¢¤Î¤È¤¡¢¤¢¤¢¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¸µ¥ì¥¹¥¥å¡¼Ââ°÷¤ÇËÉºÒ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¥¿¥¤¥Á¥ç¡¼¤µ¤ó¤¬¡¢ºÒ³²¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÈ½ÃÇ¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¥¿¥¤¥Á¥ç¡¼Ãø¡¢¤ß¤¾¤°¤Á¤È¤â¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤Î½ñÀÒ¡ØÂçÃÏ¿Ì¡¦ÄÅÇÈ¡¦½¸Ãæ¹ë±«¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤½¤Î¤È¤¤Ë NG¹ÔÆ°¤¬¤ï¤«¤ëËÉºÒ»öÅµ¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿å³²»þ¤ÎÈòÆñ▶︎´§¿å»þ¤Î¶ÛµÞÈòÆñ
¼é¤ë¤Ù¤¿Í¤òÀè¤ËÊâ¤«¤»¡¢ºÇ´ó¤ê¤Î°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ØÈòÆñ¤·¤è¤¦
½Å¤¤²ÙÊª¤ò»ý¤¿¤º¤ËÈòÆñ¤·¤è¤¦¡ª
¿å³²»þ¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¿å¤«¤µ¤¬¤¯¤ë¤Ö¤·¤è¤ê¤â²¼¤¯¤é¤¤¤Ç¤¢¤ì¤ÐÊâ¹Ô²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢É¨²¼¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤éÈó¾ï¤Ë´í¸±¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ëÁ°¤ËÈòÆñ¤ò»Ï¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¿¤À¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤ËÂæÉ÷¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¯ÈòÆñ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¶á¤¤°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ØÈòÆñ¤·¤Þ¤¹¡£»ØÄêÈòÆñ¾ì½ê¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶á½ê¤Ë½»¤àÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ä¿ÆÀÌ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢»Ò¤É¤â¤Ê¤É¼é¤ë¤Ù¤¿Í¤òÀè¤ËÊâ¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢£ÈòÆñ¤¹¤ë¤È¤¤Î³Ê¹¥
¡¦Ìë´Ö¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ò¤Ä¤±¤ë
¡¦¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È
¡¦¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ë¥ì¥¤¥ó¥«¥Ð¡¼¤ò¤«¤Ö¤»¤ë
¡¦¾å²¼¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¥¿¥¤¥×¤Î±«¶ñ¡ÊÆ°¤¤ä¤¹¤¯Â¸µ¤¬Ç¨¤ì¤Ë¤¯¤¤¡Ë
¡¦»±¤ò¾óÂå¤ï¤ê¤Ë»È¤¦
¡¦Ä¹·¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼
¢¨ ·¤¤¬Ç¨¤ì¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Î¾å¤«¤é¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤ò¤«¤Ö¤»¤Æ¤â¤è¤¤¡£
¢£NG¹ÔÆ°
¡ß Âç¿Í¤¬Àè¤ËÊâ¤¯
´§¿å¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢¸å¤í¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â´í¸±¤Ç¤¹¡£¿ôÌ¾¤Ç¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ä¹âÎð¼Ô¤Ê¤É¼é¤ë¤Ù¤¿Í¤òÀè¤ËÊâ¤«¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ß Ä¹·¤¤òÍú¤¤¤ÆÈòÆñ¤¹¤ë
±«¤À¤«¤éÄ¹·¤¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÍú¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ä¹·¤¤À¤È¿å¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤Ç½Å¤¯¤Ê¤ê¡¢Êâ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ§¤óÄ¥¤ê¤â¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç´í¸±¤Ç¤¹¡£
¡ß »±¤ò¤µ¤¹
´§¿å¤Ë¤è¤ëÅ¥¿å¤ÇÂ¸µ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Â¦¹Â¤äÍÑ¿åÏ©¤Î°ÌÃÖ¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤Î¤Õ¤¿¤¬¹¿¿å¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç³«¤¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â»±¤Ï¤µ¤µ¤º¡¢¾ó¤¬¤ï¤ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¡¢ÃÏÌÌ¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ß °ì¿Í¤ÇÈòÆñ¤¹¤ë
ÈòÆñ¤ÏÆó¿Í°Ê¾å¤¬¸¶Â§¤Ç¤¹¡£Â¤ò¼è¤é¤ì¤ÆÅ¾¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥±¥¬¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É¨²¼ÄøÅÙ¤Î¿å¤«¤µ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÅ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¹ç¤Ã¤ÆÈòÆñ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ß ¤Ê¤ë¤Ù¤¯¶áÆ»¤Ç¹Ô¤¯
ÈòÆñ¥ë¡¼¥È¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¤Ï¡¢±ó²ó¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢£¡úÈó¾ï»ý¤Á½Ð¤·¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤ë¤â¤Î
¡¦ÂØ¤¨¤Î·¤²¼¡Ê¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡Ë
¡¦ÂØ¤¨¤Î·¤
¡¦ÃåÂØ¤¨
¡¦¥Ç¥£¥¹¥Ý¡¼¥¶¥Ö¥ë¼êÂÞ¡Ê»È¤¤¼Î¤Æ¤Î¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¡Ë
¢¨ ¤½¤ì¤¾¤ì¤ò¥¸¥Ã¥Ñ¡¼ÂÞ¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ÆÇ¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
Ãø¡á¥¿¥¤¥Á¥ç¡¼¡¢¥¤¥é¥¹¥È¡á¤ß¤¾¤°¤Á¤È¤â¤ä¡¿¡ØÂçÃÏ¿Ì¡¦ÄÅÇÈ¡¦½¸Ãæ¹ë±«¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤½¤Î¤È¤¤Ë NG¹ÔÆ°¤¬¤ï¤«¤ëËÉºÒ»öÅµ¡Ù