¡¡ÃæÆü¤ÎÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤¬15Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç°úÂàÉ½ÌÀ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£2021Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅÓÃæ¤«¤éµð¿Í¤Ë2Ç¯È¾ºßÀÒ¡£1³ØÇ¯¾å¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤ä¡¢Æ±³ØÇ¯¤Î´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¡Ê36¡Ë¤é¤¬¤Í¤®¤é¤¤¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò´Þ¤á¤ÆÆ±¤¸»þÂå¤òÀ¸¤¡¢¥×¥íÌîµå³¦¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤ÆÍè¤¿ºäËÜ¤Ï¡¢ºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤ËÏ¢Íí¤¯¤ì¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Ê¹¤¤¤¿»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Æü¥Ï¥à¤Î»þ¤«¤éÆüËÜÂåÉ½¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÍè¤ë»þ¤â¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤À¤±Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ëÌîµåÁª¼ê¤Ã¤Æº£¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢ËÍ¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¼¤á¤ë¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£Èà¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î´íµ¡Åª¾õ¶·¤òµÕÅ¾¤·¤Æ¾¡¤Ã¤¿»î¹ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡£²¿¤è¤ê¼éÈ÷¤¬ËÍ¤ÏÅ·ºÍ¤À¤Ê¤È¡×¤È¤·¤ó¤ß¤êÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±³ØÇ¯¤Î´Ý¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢³§¤µ¤ó³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¡Ê¹â¹»¡Ë1Ç¯À¸¤Î»þ¡¢Èà¤¬¹Ã»Ò±à¤Ç¡¢¡ÊÂçºå¶Í°þ¤Ë¡ËÊ¿ÅÄ¤µ¤ó¤È¤«ÄÔÆâ¤µ¤ó¤È¤«¤¤¤ëÃæ¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ140¥¥íÂæ¸åÈ¾¤ÎÂ®µå¤ò¤Ö¤ê¤Ö¤êÅê¤²¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¤Ê¤ó¤À¤³¤¤¤Ä¤Ï¤È¡£À¨¤¤¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÎÀ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡£¤½¤Î»þ¤«¤é¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤¤¤¦¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÊÌ¼¡¸µ¤ÎÁª¼ê¡×¤È¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÃæÅÄ¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë²óÁÛ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ì¤¬¥×¥í¤È¤¤¤¦Æ±¤¸ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹Åç¤Ç¤âÆ±¤¸¥¸¥à¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë»É·ãÅª¤ÊÁª¼ê¡¢ËÍ¤éÀ¤Âå¤Î´é¡¢Ãæ¿´¿ÍÊª¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹Ê¹¤¤¤¿»þ¡¢ËÜÅö¤Ë¼ä¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤Þ¤¿°ì¿ÍÆ±¤¤Ç¯¤ÎÁª¼ê¤¬¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤°¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¡£
¡¡ÂçË¤¤È¤·¤Æ4ÈÖ¡¦ÃæÅÄ¡¢5ÈÖ¡¦²¬ËÜ¤È¤¤¤¦»þÂå¤â¤¢¤Ã¤¿²¬ËÜ¤Ï¡ÖËÍ¤é¤¬Ãæ³Ø¡¢¹â¹»¤Î»þ¤ÎËÜÅö¤Ë±¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤ÇËÜÅö¤ËÆ´¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖËÍ¤¬ÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤ËæÆ¤µ¤ó¤¬4ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¬³Ú¤ËÂÇ¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤ª¼êËÜ¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢Í¥¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê°úÂà·èÃÇ¤Ï¡Ë¼ä¤·¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÉðÀï¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¡Ë¸å¤ËÏÃ¤·¤¿¡£