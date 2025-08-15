メジャーリーグのレギュラーシーズンも残り1か月半。打者成績において『3冠』と呼ばれる打率、打点数、本塁打数の3部門では、両リーグでどの選手がトップに立っているのでしょうか。

ナ・リーグの本塁打トップは43本を放っている大谷翔平選手。8月に6戦5発で一気に逆転し、2位のカイル・シュワバー選手(フィリーズ)とは1本差となっています。打率トップは.312を記録しているドジャースのウィル・スミス選手で、打点はメッツのピート・アロンソ選手が99打点で1位。

大谷選手は、打率では13位の.284。打点では6位タイで79打点となっており、カブスの鈴木誠也選手が大谷選手を上回る85打点で4位に入っています。

また、3冠以外の指標では塁打(293)、長打(67)、OPS(1.021)、長打率(.630)、得点(115)において大谷選手がリーグトップ。安打数は132本で、1位のトレー・ターナー選手(フィリーズ)の140本まで8本差となっています。

対してア・リーグの本塁打トップは、45本を放っているマリナーズのカル・ローリー選手。2位のアーロン・ジャッジ選手に7本差をつける独走状態で、打点部門でも98打点で1位につけています。打率は.333を記録しているジャッジ選手がトップに立っています。