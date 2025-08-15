¡ÚÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡Û½ë¤¹¤®¤ë¡ªÅìËÌÃÏÊý¤Ç¤Ï¡ÖÃø¤·¤¤¹â²¹¡×¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¡¡8·î20Æüº¢¤«¤é¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹¤Ë¡¡Ê¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡Ü2.6¡î°Ê¾å¡¡º£¸å¤ÎÅìËÌ¡¦Á´¹ñ¤ÎÅ·µ¤¤ò²èÁü¤Ç¡¡µ¤¾ÝÄ£
¹â²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡ÊÅìËÌÃÏÊý¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÅìËÌ¡¦Á´¹ñ¤Îº£¸å¤ÎÅ·µ¤
ÎáÏÂ£·Ç¯£¸·î£±£´Æü£±£´»þ£³£°Ê¬
ÀçÂæ´É¶èµ¤¾ÝÂæ¡¡È¯É½
ÅìËÌÃÏÊý¡¡£¸·î£²£°Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹
¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡¡Ü£²¡¥£¶¡î°Ê¾å
ÅìËÌÃÏÊý¤Î¸þ¤³¤¦£²½µ´Ö¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤¿¤áÊ¿Ç¯ÊÂ¤«¹â¤¯¡¢¤«¤Ê¤ê¹â¤¤Æü¤âÂ¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ç®Ãæ¾É¤Î´í¸±À¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£²°³°¤Ç¤Î³èÆ°Åù¤Ç¤Ï°ûÎÁ¿å¤äÆü±¢¤ò½½Ê¬¤Ë³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¹Ô¤¤¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÀºîÊª¤ä²ÈÃÜ¤Î´ÉÍýÅù¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢£±½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë¹â²¹¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¹â²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò¡¢ÍâÆü¤Þ¤¿¤ÏÅöÆü¤ËÇ®Ãæ¾É¤Î´í¸±À¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤µ¤¾Ý¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤âÎ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
