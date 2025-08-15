巨人・丸佳浩外野手が１５日、今季限りでの現役引退を発表した中日・中田翔内野手にねぎらいの言葉を送った。

中田とは同学年。「（高校）１年生の時に彼が甲子園で平田さんとか辻内さんがいる中、マウンドに上がって１４０（キロ台）後半の速球をぶりぶり投げてて『なんだこいつは』みたいな。寮のテレビで見ていてすごい衝撃を受けたのをすごい覚えています」とし、「そのときからライバルとかそういうのじゃなくて別次元の選手っていう。僕ら世代の顔というか中心人物でしたからね。こういうニュースを聞いたとき本当に寂しく思いましたし、また一人同じ年の選手がユニホームを脱ぐってのはやっぱり寂しいですね」と率直な思いを口にした。

巨人でも約２年半共闘。「ああいう見た目とは裏腹にすごく優しい。後輩に対して面倒見もいいですし。意外と気も使うしね。本当にいろんなことを考えながらやっていました。一緒にプレーするようになって、より思いましたね」と言う。そして、「まずお疲れさまって会って言いたいです。次の野球界の世代というか、そういうところも盛り上げていってもらいたいなと思いますね」と語った。