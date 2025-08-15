フィギュアスケートの世界ジュニア女王・島田麻央（木下グループ）の演技を大物ミュージシャンが大絶賛だ。

今季の島田はフリー曲にロックバンド「Ｘ ＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩ作曲の「Ｍｉｒａｃｌｅ（ミラクル）」を採用。シーズン前には「メジャーリーグのカブス対ドジャースの開幕戦（３月１８日、東京ドーム）でピアノ演奏を見てから、ＹＯＳＨＩＫＩさんの曲をいつか演じてみたいと思っていた」と選曲の理由を明かしていた。

直近ではサマーカップ（滋賀・木下カンセーアイスアリーナ）のジュニアフリーで冒頭の４回転トーループ、トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を着氷。１５１・４７点を記録し、ショートプログラムとの合計でも２１９・２８点で優勝を果たした。

この演技にＹＯＳＨＩＫＩがＳＮＳ上で反応。公式Ｘで「素晴らしいスケーティングに“Ｍｉｒａｃｌｅ”が使われている。作曲者としても、とても嬉しいです。応援しています。Ａｍａｚｉｎｇ ｓｋａｔｉｎｇ ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ， ｔｈａｎｋ ｙｏｕ ｆｏｒ ｕｓｉｎｇ ｍｙ ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ，“Ｍｉｒａｃｌｅ．”」とつづった。

ファンからは「ＹＯＳＨＩＫＩさんが島田麻央さんの♪Ｍｉｒａｃｌｅを絶賛している」「島田麻央さんをみんなで応援しましょう」「魂をえぐられるような美しい曲だと思います」「素敵。めちゃくちゃ感動しました」などの声が上がっている。