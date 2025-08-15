¡Úµð¿Í¡ÛÀÐÄÍÍµØ¹¤ÎÉüµ¢Àï¤Ï£²ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡¡¶ðÅÄ£³·³´ÆÆÄ¡Ö¤¤¤¤¤â¤Î»ý¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤È¤Ï´·¤ì¤Æ¡×¡Ä£³·³Àï
¢¡¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¸òÎ®Àï¡¡µð¿Í£³·³£°¡½£±ÌÀÂç¡Ê£±£µÆü¡¦£Çµå¾ì¡Ë
¡¡º¸»°³ÑÀþ°ÝÆð¹üÊ£¹çÂÎ¡Ê£Ô£Æ£Ã£Ã¡ËÂ»½ý¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¤¬Ìó£±¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£±ÈÖ¡¦Í··â¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢¥×¥íÃíÌÜº¸ÏÓ¡¦ÌÓÍø¤È£²ÂÇÀÊÂÐÀï¡£½é²óÀèÆ¬¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤Ï»°¥´¥í¡¢£³²óÀèÆ¬¤ÎÂè£²ÂÇÀÊ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡££´²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤é¸òÂå¤·¤¿¡£
¡¡¶ðÅÄ£³·³´ÆÆÄ¤ÏÀÐÄÍ¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Æ¡ÖÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È°ì°Â¿´¡£¡Ö¤¤¤¤¤â¤Î»ý¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤È¤Ï´·¤ì¤Æ¡£¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤«ÂÇÀÊ¿ô¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡×¤Èº£¸å¤Î¥×¥é¥ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£