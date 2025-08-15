お笑いコンビ「おぼん・こぼん」が１５日、東京・アップリンク吉祥寺で行われた映画「ダマガール」（ＹＵＡ主演、清水佳代子監督）の公開記念舞台あいさつに登壇した。

ＴＢＳ系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（水曜・後１０時）の企画で不仲から和解に転じ、ブレイク。今年でコンビ結成６０周年を迎えた。舞台あいさつは上映後に行われ、おぼん・こぼんはそろって観客席から登場し、「一流芸能人のおぼんです」「二流芸能人のこぼんです」とそれぞれあいさつ。おぼんが「初めての映画の仕事。（オファーが来た）あの頃は仲良かったよな？」と振れば、こぼんは「いや、悪かったよ」とツッコミ。さらに、おぼんは「台本あるの？って聞いたら、『ないです』と。『いつも通り、仲悪くケンカしてください』って言われました」とたたみかけ、会場は大笑いだった。

不慮の事故がきっかけで仲たがいしたミチル（ＮＯＷＡ）とマヤ（ＹＵＡ）が、けん玉の世界選手権に挑む青春ドラマ。おぼんがミチルの祖父、こぼんがマヤの祖父を演じる。

出演シーンは短く、こぼんは「まさにウォーリーを探せ状態」と苦笑い。おぼんも「まばたきしているうちに消える。まばたき俳優です」と笑い飛ばした。

写真撮影時もおぼん・こぼん節がさく裂。おぼんが「どこから来たの？」「どこに帰るの？」と聞けば、登壇者が「イエーイ」。続けて、おぼんが「カマンベール？」と聞けば、登壇者が「チーズ」と回答し、終始笑いを誘った。