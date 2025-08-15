¡ÚÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÎÃÍ°ÌÃÖ¤òÃÎ¤ë¡ª¡Û ¾åÃÍ¡¦²¼ÃÍ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È(15Æü¸½ºß)
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤È¾åÃÍÄñ¹³¡¦²¼ÃÍ»Ù»ý¤È¤Ê¤ë¼çÍ×¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÎÃÍ°ÌÃÖ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¾å¤Ë¤¢¤ëÄñ¹³¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¸º¤ë¤Û¤ÉÁê¾ì¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç²áÇ®¤Ø¤Î·Ù²ü¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤ËÃÍ°ÌÃÖ¤¬²¼¤¬¤ë¤È³ä°Â´¶¤Ï¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾å¤Ë¹µ¤¨¤ëÄñ¹³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¸ü¤ß¤¬Áý¤·¡¢¾åÃÍ¤Î½Å¤µ¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÊ¿Æü16»þº¢¹¹¿·¡Ë¡£
45014.44¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü3¦Ò(13½µ)
44980.48¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü3¦Ò(26½µ)
44343.88¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü3¦Ò(25Æü)
43378.31¡¡¡¡¡úÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á15Æü½ªÃÍ
43238.08¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü2¦Ò(13½µ)
43198.57¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü2¦Ò(25Æü)
42685.31¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü2¦Ò(26½µ)
42483.34¡¡¡¡6Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
42053.25¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü1¦Ò(25Æü)
41826.34¡¡¡¡¿·ÃÍ»°ËÜÂ±¢Å¾ÃÍ
41650.99¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½Å¾´¹Àþ(ÆüÂ)
41461.72¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü1¦Ò(13½µ)
41370.18¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½´ð½àÀþ(ÆüÂ)
40907.93¡¡¡¡25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
40738.89¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½Å¾´¹Àþ(½µÂ)
40390.15¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü1¦Ò(26½µ)
39762.61¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-1¦Ò(25Æü)
39685.36¡¡¡¡13½µ°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
39669.42¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À¾å¸Â(ÆüÂ)
39072.80¡¡¡¡75Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
38617.30¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-2¦Ò(25Æü)
38525.00¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À¾å¸Â(½µÂ)
38382.50¡¡¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
38094.99¡¡¡¡26½µ°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
37909.01¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-1¦Ò(13½µ)
37906.60¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À²¼¸Â(ÆüÂ)
37471.98¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-3¦Ò(25Æü)
37122.10¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½´ð½àÀþ(½µÂ)
36791.45¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À²¼¸Â(½µÂ)
36132.65¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-2¦Ò(13½µ)
35799.83¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-1¦Ò(26½µ)
34356.29¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-3¦Ò(13½µ)
33504.67¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-2¦Ò(26½µ)
31209.51¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-3¦Ò(26½µ)
¥¹¥È¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹
ST.Fast(9Æü)¡¡¡¡90.26(Á°Æü87.82)
ST.Slow(9Æü)¡¡¡¡90.19(Á°Æü88.83)
ST.Fast(13½µ)¡¡ 90.82(Á°Æü86.60)
ST.Slow(13½µ)¡¡ 87.53(Á°Æü86.12)
¡Î2025Ç¯8·î15Æü¡Ï
