56ºÐ¡¦¥Þ¥ë¥·¥¢¡¢¡ÖÂ¹³è¡×¤Ç°¦¤·¤Î½éÂ¹¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÂ¹¤ËÍ·¤Ð¤ì¤Æ ´é¤Ë¥·¡¼¥ë¤À¤é¤±¡×
¡¡²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Þ¥ë¥·¥¢¡Ê56¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Þ¥ë¥·¥¢Â¹³èÃæ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½éÂ¹¡Ê1¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö´é¤Ë¥·¡¼¥ë¤À¤é¤±¡×°¦¤·¤Î½éÂ¹¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¥Þ¥ë¥·¥¢
¡¡¸µÉ×¡¦ÂçÄáµÁÃ°¡Ê57¡Ë¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ä¹½÷¡¦Ìï°Â¤µ¤ó¤¬2022Ç¯¤Ë·ëº§¡£23Ç¯8·î¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢¥Þ¥ë¥·¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½éÂ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂ¹¤ËÍ·¤Ð¤ì¤Æ ´é¤Ë¥·¡¼¥ë¤À¤é¤± ¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¾õÂÖ¾Ð¡×¤È¡¢´é¤Ë¥·¡¼¥ë¤¬Å½¤é¤ì¤¿¥Þ¥ë¥·¥¢¤ÈÂ¹¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÌþ¤·¥¿¥¤¥à º£Æü¤Ë¤â´¶¼Õ¡×¤ÈÂ¹¤È¤Î°¦¤·¤¤»þ´Ö¤Ë´î¤Ó¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¡È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î´é¡É¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿1Ëç¤Ë¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¼ã¤¤¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
