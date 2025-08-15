¡Ö¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¤¢¤¤é¤á¤º¤Ë¡×¹â¹»Ìîµå°éÀ®¸ùÏ«¾Þ¡¡ÃæÇ÷½ÓÌÀ¤µ¤ó¤¬¹Ã»Ò±à¤Ç¼õ¾Þ
¹â¹»Ìîµå¤Î°éÀ®¤ÈÈ¯Å¸¤Ë¿Ô¤¯¤·¤¿»ØÆ³¼Ô¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡Ö°éÀ®¸ùÏ«¾Þ¡×¤ò¡¢ÀîÆâ¹â¹»¤ä¼¯»ùÅç¹©¶È¹â¹»¤Ê¤É¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ÃæÇ÷½ÓÌÀ¤µ¤ó¡Ê65¡Ë¤¬¼õ¾Þ¤·¡¢15Æü¤Ë¹Ã»Ò±àµå¾ì¤ÇÉ½¾´¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÇ÷¤µ¤ó¤Ï2006Ç¯¤Ë¼¯»ùÅç¹©¶È¹â¹»¤òÎ¨¤¤¤Æ²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½é½Ð¾ì¤·¥Ù¥¹¥È4¤ËÆ³¤¤¤¿¤Û¤«¡¢ÀîÆâ¹â¹»¤Ç¤Ï¸å¤Ë¥×¥íÌîµåµð¿Í¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿ÌÚº´´ÓÍÎÅê¼ê¤ò°é¤Æ¤ë¤Ê¤É¡¢°éÀ®¤äÈ¯Å¸¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÆüËÜ¹â¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¤Îµ»½Ñ¡¦¿¶¶½°Ñ°÷¤äMBC¥é¥¸¥ª¤Î¹â¹»Ìîµå²òÀâ¼Ô¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÇ÷¤µ¤ó¤Ï¹â¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¹â¹»Ìîµå¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤È¤ê¤Ä¤«¤ì¤Æ¡¢Æü¡¹Áª¼ê¤¿¤Á¤ÈÎý½¬¡¢»î¹ç¤ËÎå¤ßÂ³¤±¤¿29Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¹Ã»Ò±àµå¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Î´¶·ã¤Ïº£¤Ç¤âËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¸å¿Ê¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¤¢¤¤é¤á¤º¤ËÄÉ¤¤Â³¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤«³ð¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
