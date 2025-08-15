¾ã³²¼Ô½¢¿¦¿ô¤¬4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁý²Ã¡¡2024Ç¯ÅÙ¤Ï2020¿Í¤ÇÁ°Ç¯ÅÙÈæ2.4¡óÁý¡¡²¬»³Ï«Æ¯¶É
»ñÎÁ¡¡²¬»³Ï«Æ¯¶É¤¬Æþ¤ë¹çÆ±Ä£¼Ë¡Ê²¬»³¡¦ËÌ¶è¡Ë
¡¡²¬»³¸©Æâ¤Î¥Ï¥íー¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ½¢¿¦¤·¤¿¾ã³²¼Ô¤Î¿ô¤¬¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³Ï«Æ¯¶É¤¬¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£2024Ç¯ÅÙ¡¢¸©Æâ¤Î¥Ï¥íー¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ½¢¿¦¤·¤¿¾ã³²¼Ô¤Ï2020¿Í¤Ç¡¢Á°¤ÎÇ¯ÅÙ¤ËÈæ¤Ù¤Æ2.4¡óÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£4Ç¯Ï¢Â³¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡½¢¿¦¼Ô¤ÎÆâÌõ¤ÏÀº¿À¾ã³²¼Ô¤¬1059¿Í¡¢¿ÈÂÎ¾ã³²¼Ô¤¬416¿Í¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶È¼ïÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È°åÎÅ¡¦Ê¡»ã´Ø·¸¤¬35.3¡ó¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤ÇÀ½Â¤¶È¤¬14.4¡ó¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²¬»³Ï«Æ¯¶É¤ÏÁý²Ã¤·¤¿Í×°ø¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯4·î¤Ë¾ã³²¼Ô¤ÎË¡Äê¸ÛÍÑÎ¨¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤¬ºÎÍÑ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£