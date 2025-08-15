お笑いコンビ「ザ・マミィ」の酒井貴士（34）が14日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。ギャンブルを教えてくれたという先輩を明かす場面があった。

この日はお笑いタレントの岡野陽一とトークを展開。マスクをして出演し、「一応僕、病み上がりなんですよ、今。休んでました。もう3日、4日ぐらい。完全に仕事もシャットダウンして」と告白したが、病名については言葉を濁した。

休み中はやることがなく、曲がったポケモンカードを乾燥させて真っすぐにしていたと酒井。すると岡野はギャンブル好きの酒井に「あれやればいいんですよ。オンラインカジノだよ」と冗談めかして発言し、酒井は「やってねえわ！俺はっきり言わしてくれ！やってないんですよ！」と言い切った。

「それこそ僕、岡野さんの後輩で良かったなと思ってます」と酒井。「これって先輩からの影響は結構あると思う。はやりが。岡野さんって本当にクレジット（カード）を持てない方で良かったなと。岡野さんがやってたらたぶん僕もやってたんじゃないかと」と岡野がクレジットカードを持っていないためにオンラインカジノをやっていないことが良かったと語った。

「で、岡野さんに今もう競輪とか、競馬を教わってますから」とギャンブルの師匠は岡野であると強調すると、岡野は「あなたやってたじゃない元から」と指摘した。

酒井は「僕がやってたのはボートレースとパチンコだけなんですよ。競輪、競馬らへんは岡野さんの影響なんで」と明かし、「そこにオンラインが入ってたら…。我々はここに出れてない。怖すぎる」と真剣に話した。