¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¾®äØÀéË¡Ê51¡Ë¤¬15Æü¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö½Ü´¶LIVE ¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£½Ü¤Î½÷Í¥¤Ë¼Õºá¤¹¤ë¤Ò¤ÈËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡1½µ´Ö¤Î·ÝÇ½³¦¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢À¤´Ö¤ò¶Ã¤«¤»¤¿·Ý¿Í¡¦¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È½÷Í¥¡¦Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤Î·ëº§È¯É½¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£Æ±¶É¡¦¶¶²¼ÏÂ²Ö»Ò¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¾®äØ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¤¨¡£¤Ç¤â¤Þ¤¢¡¢¤Û¤ó¤È¤ª»÷¹ç¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖËÍ¡¢Æó³¬Æ²¤µ¤ó¤Ë°ì²ó¤Á¤ã¤ó¤È¼Õ¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤ÆÆÏ¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤¢¤È¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Î¤È¤¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ¤¿¤é¡¢¥³¥ó¥³¥ó¥³¥ó¡Ä¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢³Ú²°¤Î¥É¥¢¤ò¥Î¥Ã¥¯¤µ¤ì¡¢ÂÎ¤òÊ¤¤¤¤Ä¤ÄÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËË¬¤ì¤¿¥À¥¤¥¢¥ó¡¦ÄÅÅÄÆÆ¤¬¡£¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÊÖ¤·¡¢¤Þ¤¿ÃåÂØ¤¨¤òÂ³¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¸åÇÚ¤é¤¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÍè¤ë¤¿¤Ó¤ËÃåÂØ¤¨¤Î¼ê¤ò»ß¤á¡¢ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¡ÖËÍ¡¢¥º¥Ü¥óÃ¦¤¤¤Ç¥Ñ¥ó¥¤¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥³¥ó¡Ä¤ÈÍè¤¿¡£¼¡¤â·Ý¿Í¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿¤é¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£Æó³¬Æ²¤Ï¼ê¤ÇÌÜ¤ò¤ª¤ª¤Ã¤Æ¥Ñ¥ó¥Ä°ìÃú¤Î¾®äØ¤ò¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¸¯¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖËÍ¤â¡È¤¢¡¼¡ª¤¤¤ä¡¢¤¹¤ó¤Þ¤»¤ó¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ä¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¦¤Æ¼ºÎé¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤Ï3¿ÍÃË¤Î·Ý¿ÍÂ³¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Æó³¬Æ²¤µ¤ó¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Í¡×¤È¼áÌÀ¡£¡Ö¥»¥¯¥Ï¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ï¡Ä¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡£4¤ÄÌÜ¤ËÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤¬Íè¤ë¤È»×¤ï¤ó¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ä¡£ËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÍè¤ë¤È»×¤ï¤ó¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤ÈÆ¬¤ò¤«¤¤¤¿¡£
¡¡¾®äØ¤Ï¡Ö¤½¤ÎÀá¤Ï¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¯¤ì¤°¤ì¤â¥¤¥ä¤Êµ²±¤òÊ§¤·¤ç¤¯¤·¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ËÜ¿Í¤ËÆÏ¤±¡¢¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¼Õºá¤È½ËÊ¡¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£