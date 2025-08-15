¥¹¥¶¥ó¥Ì¡Ö·§ËÜ¹ë±«¡×¤ÎÌµ»ö¤òÊó¹ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó°ÂÅÈ¡¡³¤¤òÇØ¤Ë¥Î¡¼¥¹¥ê¥ï¥ó¥ÔÈäÏª¤â¡ÖËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡×¤È¤Ï±ó¤¤É½¾ð
¡¡8·î11Æü¤Ë¡ÖÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿·§ËÜ¸©¡£¥¦¥§¥¶¡¼¥Ë¥å¡¼¥º¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³èÈ¯¤ÊÁ°Àþ¤Î³èÆ°¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤ÆÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢12»þ´Ö¤Ç400mm¶á¤¤±«ÎÌ¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÌ¤Á½Í¤Î¹ë±«¤Ë¤è¤ê¡¢¸©Æâ¤Ç¤ÏÌó1200¸Í¤Î½»Âð¤¬¿»¿åÈï³²¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢8·î14Æü¸½ºß¡¢»à¼Ô3Ì¾¡¢°ÂÈÝÉÔÌÀ¤¬2Ì¾¤È¤¤¤¦¿ÍÅªÈï³²¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢·§ËÜ»ÔÆâ¤ÇÎ¹´Û¡ÖKAWACHI BASE-Î¶±ÉÁñ-¡×¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¹¥¶¥ó¥Ì¤¬¡¢14Æü¤ËInstagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ô³§ÍÍ¡¢·§ËÜ¤ÎÂç±«¤´¿´ÇÛ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿»¿åÈï³²¤äÅÚº½ºÒ³²Åù¤ÎÈï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¿´¤è¤ê¤ª¸«Éñ¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Õ¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤¢¤È¡ÔKAWACHIBASEÎ¶±ÉÁñ¤Ï¤ª¤«¤²ÍÍ¤ÇÄÌ¾ï±Ä¶È¤òºÆ³«¤·¡¡¤ï¤¿¤·¤Î²È¤ä²ÈÂ²¤âÌµ»ö¤Ç¤¹¡Õ¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤µ¤é¤ËInstagram¤Ë¤Ï¡Ôº£Æü¤Î²ÏÆâ¤ÎÍ¼ÍÛ¡¡±ÀÀç¡¦Éá¸³Ù¤¬åºÎï¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡Õ¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤Æ¡¢Í¼Æü¤¬ÄÀ¤à³¤´ßÀþ¤ËºÂ¤ë¥¹¥¶¥ó¥Ì¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬¾Ð´é¤Ï¡ØËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡Ù¤«¤é¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¹ë±«Á°¤Î¿ôÆüÁ°¤Ë¤ÏÍ§¿Í¤¿¤Á¤È¼¯»ùÅç¸©¤ÎÍ¿ÏÀÅç¤òË¬¤ì¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Ð´é¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä¾ÀÜÅª¤ÊÈï³²¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¹¥¶¥ó¥Ì¤µ¤óËÜ¿Í¤â¡¢¹ë±«¤ÇÁêÅö¤Ê¿´Ï«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï
¡Ô¿´ÇÛ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤ÉÂç¾æÉ×¤½¤¦¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡Õ
¡Ô³§¤µ¤ÞÌµ»ö¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡Õ
¡¡¤Ê¤É°ÂÅÈ¤ÎÀ¼¤Î¤Û¤«
¡Ô·§ËÜ¤Î³¤¸þ¤³¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÄ¹ºê¤¤¤¤¤Í¤§²û¤«¤·¤¤¡¡·§ËÜµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¸Î¶¿¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë¥ê¥×¥é¥¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈïºÒÃÏ¤Î1Æü¤âÁá¤¤Éüµì¡¦Éü¶½¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£