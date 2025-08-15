脅威の21日間の長持ちバッテリー！【シャオミ】のSmart Band 10(スマートウォッチ)がAmazonに登場中！
大画面大容量バッテリーの【シャオミ】のSmart Band 10(スマートウォッチ)がAmazonに登場中！
シャオミのSmart Band 10は大容量バッテリーで大画面になったスマートウォッチである。
スマートウォッチはスマホを取り出さなくても着信通知・LINEアプリ通知などが確認でき便利だ。
iPhoneとAndroid両方に対応している。
前世代のBand 9よりさらに使いやすく進化している。
1.72インチの有機EL大画面ディスプレイに、真空封止技術によりわずか2.0ミリメートルの左右対称な極薄ベゼルを実現、高級感あふれる新型スクリーンが登場。スクリーンの画面占有率は73パーセントへと大幅に向上し、表示エリアも拡大。視認性がさらに高まった。また、ディスプレイの明るさは前世代比で25パーセントアップし、直射日光の下でもメッセージや通知がはっきりと読み取れる。
高精度な9軸モーションセンサーと進化したプロフェッショナルアルゴリズムを搭載しており、運動や健康データをこれまで以上に正確に計測する。サイクリング中でもスイミング中でも、リアルタイムで心拍数を測定可能だ。
アップグレードされた低消費電力ハードウェアとインテリジェントな省電力アルゴリズムにより、システムの消費電力が大幅に削減され、脅威の21日間の長持ちバッテリーを実現した。パズルやシューティングゲームなどを楽しめる楽しいウォッチフェイスも充実しており、隙間時間の気晴らしにも最適。機能性と遊び心を兼ね備えた、おしゃれなスマートアイテムだ。
