お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が14日放送のBS朝日「ケンコバのほろ酔いビジホ泊全国版」（木曜後10・30）で、人気女優の人柄について語った。

この日、山形県鶴岡市を訪れたケンコバ。一通りチェックした飲食店を振り返りながら「ちょっとあの、"昼顔"行きましょうよ」と提案したものの、「昼顔ちゃうわ、"夕顔"」と店名の言い間違いを訂正。そこで連想したのか、女優・上戸彩の主演タイトルに触れ「あんな人が近所に住んでたら、ええように見せるもんな、俺も」と想像した。

そして「上戸彩さんてホンマええ人で」と、自身が遭遇した際のエピソードを披露。「俺が新幹線の京都駅のホームにいたら、わざわざ降りてきてくれたのよ。で、"お久しぶりです"ってあいさつしてくれて、もう一回乗っていったっていう」と明かした。

そんな人柄に、ケンコバは「一番好きな人かも」とポロリ。「一番幸せになって欲しい人かも…って思ってたら（EXILEの）HIROさんと結婚してホントに幸せになったっていう。願いって届くんやな」と語っていた。