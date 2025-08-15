【関税影響額は2兆6733億円⁉】自動車メーカー大手7社！第1四半期実績・2026年3月期予想まとめ

自動車メーカー7社【2025年4~6月期実績・2026年3月期予想・関税影響額】

2025年8月7日までに、トヨタやホンダなど国産自動車メーカー7社の2025年4〜6月期実績および、2026年3月期予想が出そろいました。

米・トランプ政権の高関税政策による関税影響は、2025年4〜6月は合計7,830億円にのぼり、2026年3月期予想では2兆6733億円にのぼると見込まれています。

すでに、日本車の対米輸出の関税率は27.5％から15％に下がることで日米間で合意していますが、いまだ時期は不透明。

関税引き下げの時期によっては、さらに関税影響額は大きくなるでしょう。

自動車メーカー7社！第1四半期実績・2026年3月期予想まとめ

今回は、国産自動車メーカー7社の第1四半期実績（2025年4〜6月期実績）および、2026年3月期予想を見ていきます。

●トヨタ

トヨタは、2025年4〜6月期連結決算で売上高12兆2533億円（前年同期比：3.5％増）となり、4年連続で過去最高を更新しています。

一方で、営業利益は1兆1661億円（前年同期比：10.9％減）となっており、3年ぶりの減益。

関税影響額は4〜5月のみで1800億円と見込んでいましたが、最終的に4500億円にのぼっています。

【第1四半期実績】

売上高：12兆2533億円（前年同期比：3.5％増）

営業利益：1兆1661億円（前年同期比：10.9％減）

当期利益：8413億円（前年同期比：36.9％減）

関税による影響：4500億円

【通期見通し】

売上高：48兆5000億円（前年同期比：1.0％増）

営業利益：3兆2000億円（前年同期比 ：33.3％減）

当期利益：2兆6600億円（前年同期比：44.2％減）

関税による影響：1兆4000億円

●ホンダ

ホンダは、2025年4〜6月期連結決算で売上高5兆3402億円（前年同期比：1.2％減）となっていますが、四輪事業においては296億円の営業損失。20年4〜6月期以来の赤字です。

しかし、二輪事業や金融サービス事業によって、四輪事業の営業損失をある程度カバーしています。

【第1四半期実績】

売上高：5兆3402億円（前年同期比：1.2％減）

営業利益：2441億円（前年同期比：49.6％減）

当期利益：1966億円（前年同期比：50.2％減）

関税による影響：1246億円

【通期見通し】

売上高：21兆1000億円（前年同期比：2.7％減）

営業利益：7000億円（前年同期比 ：42.3％減）

当期利益：4200億円（前年同期比：49.8％減）

関税による影響：4500億円

●日産

日産は、2025年4〜6月期連結決算の営業利益が791億円、純損益が1157億円の赤字となっており、関税影響額は687億円。

2026年3月までに最大3000億円の影響があると見込んでいます。

【第1四半期実績】

売上高：2兆7069億円（前年同期比：9.7％減）

営業利益：791億円（赤字）

当期利益：1157億円（赤字）

関税による影響：687億円

【通期見通し】

売上高：12兆5000億円（前年同期比：1.1％減）

営業利益：公表見送り

当期利益：公表見送り

関税による影響：最大3000億円

●スバル

スバルは、2025年4〜6月期連結決算で売上高1兆2141億円（前年同期比：11.2％増）でしたが、営業利益は763億円（前年同期比：16.2％減）となっています。

戸田真介・最高財務責任者（CFO）によると、9月1日から自動車関税が15％に軽減される前提での通期見通しの関税影響額は2100億円。関税引き下げのタイミングによっては、関税影響額はさらに大きくなるでしょう。

【第1四半期実績】

売上高：1兆2141億円（前年同期比：11.2％増）

営業利益：763億円（前年同期比：16.2％減）

当期利益：548億円（前年同期比：34.7％減）

関税による影響：556億円

【通期見通し】

売上高：4兆5800億円（前年同期比：2.3％減）

営業利益：2000億円（前年同期比 ：50.7％減）

当期利益：1600億円（前年同期比：52.7％減）

関税による影響：2100億円

●マツダ

マツダは、追加関税や為替の影響で、2025年4〜6月期決算で営業損益461億円、純損益421億円の赤字となっています。

また、マツダの世界販売はアメリカが約3割を占めているため、2026年3月期の通期見通しでは純利益が200億円（前年同期比：82.5％減）になると見込まれています。

【第1四半期実績】

売上高：1兆997億円（前年同期比：8.8％減）

営業利益：461億円（赤字）

当期利益：421億円（赤字）

関税による影響：697億円

【通期見通し】

売上高：4兆9000億円（前年同期比：2.4％減）

営業利益：500億円（前年同期比 ：73.1％減）

当期利益：200億円（前年同期比：82.5％減）

関税による影響：2333億円

●スズキ

スズキは、2025年4〜6月期決算で売上高1兆3977億円（前年同期比：4.1％減）、営業利益は1421億円（前年同期比：9.8％減）となっており、第1四半期としては5期ぶりの減収減益です。

とはいえ、国内自動車メーカーのなかでは業績は堅調。スズキは2012年に北米の4輪販売事業から撤退済みで、2輪とマリン事業が中心のため、2026年3月期の通期見通しの関税影響額は400億円と試算しています。

【第1四半期実績】

売上高：1兆3977億円（前年同期比：4.1％減）

営業利益：1421億円（前年同期比：9.8％減）

当期利益：1020億円（前年同期比：10.7％減）

関税による影響：ー

【通期見通し】

売上高：6兆1000億円（前年同期比：4.7％増）

営業利益：5000億円（前年同期比 ：22.2％減）

当期利益：3200億円（前年同期比：23.1％減）

関税による影響：400億円

●三菱

三菱は、2025年4〜6月期決算で売上高6090億円（前年同期比：2.9％減）、営業利益は56億円（前年同期比：84.1％減）、純利益は7億円（前年同期比：97.5％減）で非常に厳しい決算となりました。

為替による影響が209億円、関税影響額は114億円となり、難しい状況に立たされています。

【第1四半期実績】

売上高：6090億円（前年同期比：2.9％減）

営業利益：56億円（前年同期比：84.1％減）

当期利益：7億円（前年同期比：97.5％減）

関税による影響：144億円

【通期見通し】

売上高：2兆9500億円（前年同期比：5.8％増）

営業利益：1000億円（前年同期比 ：28.0％減）

当期利益：400億円（前年同期比：2.4％減）

関税による影響：400億円

自動車メーカー7社【2025年4~6月期実績・2026年3月期予想・関税影響額】一覧表

トランプ関税後となった各社の第1四半期実績・2026年3月期予想。

今後、どのように影響となっていくのか。各社の動向から目が離せません。