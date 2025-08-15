¡Ö¥«¥®¤ò³«¤±¤í¡×µ¢Âð¤·¤¿20Âå¤Î½÷À¤¬ÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¥±¥¬¡¡´ã¶À¤Ë¥Ñー¥Þ¤ÎÃË¤ÏÆ¨ÁöÃæ¡¡Ê¡²¬
14ÆüÌë¡¢Ê¡²¬»ÔÅì¶è¤Î½¸¹ç½»Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¡¢20Âå¤Î½÷À¤¬ÃË¤Ë¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤ÏÆ¨Áö¤·¡¢·Ù»¡¤¬¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È14Æü¸á¸å7»þÈ¾¤´¤í¡¢Ê¡²¬»ÔÅì¶è¹á½»¥öµÖ¤Î½¸¹ç½»Âð¤Î¶¦ÍÑÄÌÏ©¤Ç¡¢µ¢Âð¤·¤¿20Âå¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î½÷À¤¬¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤ËÇØ¸å¤«¤é¿ÏÊª¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï¡Ö¥«¥®¤ò³«¤±¤í¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤·¡¢½÷À¤¬¿ÏÊª¤ò¿¶¤êÊ§¤ª¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¤Ëº¸¼ê¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃË¤Ï¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÊâ¤¤¤ÆÆ¨¤²¡¢½÷À¤Ï¶á¤¯¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¶î¤±¹þ¤ß¡¢Å¹°÷¤¬·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬·Ú½ý¤Ç¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Æ¨¤²¤¿ÃË¤Ï20ºÐ¤«¤é30ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î¤ä¤»·Á¤Ç¡¢¿ÈÄ¹¤Ï¤ª¤è¤½160¥»¥ó¥Á¡¢¿å¿§¤Î¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤È°Å¤¤¿§¤Î¥º¥Ü¥ó¤òÃåÍÑ¤·¡¢´ã¶À¤ò¤«¤±¡¢È±¤Ï¥Ñー¥Þ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢½ý³²ÍÆµ¿¤ÇÆ¨¤²¤¿ÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£