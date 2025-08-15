原日出子、前日に仕込んだグリーンカレー披露「具材ごろごろで美味しそう」「器も素敵」の声
【モデルプレス＝2025/08/15】女優の原日出子が15日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手作りのグリーンカレーを朝食として楽しむ様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】原日出子、具だくさんの手作りグリーンカレー
原は14日に「暑い日に食べたいグリーンカレーを仕込みました」とフライパンで具材を炒める様子を公開。今回の投稿では「朝ごはんは…昨日仕込んだグリーンカレー 美味しくできました」と完成した料理への満足感を表現し、大きめにカットされた具材がたっぷり入った色鮮やかなグリーンカレーを、ライスと一緒に盛り付けた朝食ショットを載せている。
この投稿に、ファンからは「具材ごろごろで美味しそう」「器も素敵ですね」「朝からカレーいいですね」「手作り感が素晴らしい」「彩り綺麗」「暑い日にぴったり」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】原日出子、具だくさんの手作りグリーンカレー
◆原日出子、前日仕込みのグリーンカレーを朝食に
原は14日に「暑い日に食べたいグリーンカレーを仕込みました」とフライパンで具材を炒める様子を公開。今回の投稿では「朝ごはんは…昨日仕込んだグリーンカレー 美味しくできました」と完成した料理への満足感を表現し、大きめにカットされた具材がたっぷり入った色鮮やかなグリーンカレーを、ライスと一緒に盛り付けた朝食ショットを載せている。
この投稿に、ファンからは「具材ごろごろで美味しそう」「器も素敵ですね」「朝からカレーいいですね」「手作り感が素晴らしい」「彩り綺麗」「暑い日にぴったり」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】