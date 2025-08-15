ドル円１４７．１０近辺、ユーロドル１．１６７０近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円は147.10近辺、ユーロドルは1.1670近辺での推移。この日はドル売りおよび円買いの動きが優勢。日本時間午前8：50発表の日本ＧＤＰ速報値（第2四半期）の上振れが、日銀利上げ観測を高めたことがドル円の下落につながっていた。ユーロドルもドル安圧力を受けた格好。



ドル円は東京早朝の147.87レベルを高値に、その後は一方通行で下落。東京午後には147.05レベルまで安値を広げた。ユーロドルは東京朝方の1.1646レベルを安値に買われ、足元では高値を1.1675付近に伸ばしている。ユーロ円はドル円とともに下落。172.25レベルを高値に売られ、東京午後には一時171.51レベルまで安値を広げた。



しかし、日経平均は大幅高となっており、ＧＤＰの強い結果を好感している。日銀利上げ観測をめぐる悲観的なムードはみられてない。



USD/JPY 147.14 EUR/USD 1.1673 EUR/JPY 171.76

