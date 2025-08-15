¥É¥ë±ß°ì»þ£±£´£·¡¥£°£°¥ì¥Ù¥ë¡¢°ìÃÊ¤È°ÂÃÍ¹¤²¤ë¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥É¥ë±ß°ì»þ£±£´£·¡¥£°£°¥ì¥Ù¥ë¡¢°ìÃÊ¤È°ÂÃÍ¹¤²¤ë¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢¥É¥ë±ß¤Ï°ì»þ147.00¥ì¥Ù¥ë¤È¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤«¤é°ìÃÊ¤È°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤¿¡£¥É¥ëÇä¤ê¤ÎÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1681¥ì¥Ù¥ë¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.3560¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í±ß¤Ï171.75ÉÕ¶á¤È¡¢°ÂÃÍ171.51¥ì¥Ù¥ë¤«¤é¤Ï²¼¤²½Â¤ê¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤â199.21¥ì¥Ù¥ë¤Î°ÂÃÍ¤«¤é¤Ï20¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄøÅÙÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£³ô¤ÏÇã¤¤Àè¹Ô¤Ç¼è°ú¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£²£·¡ó³ä¤ì¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤¿¤¢¤È¡¢£´¡¥£²£¸¡óÂæ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡147.12¡¡EUR/JPY¡¡171.79¡¡GBP/JPY¡¡199.40
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢¥É¥ë±ß¤Ï°ì»þ147.00¥ì¥Ù¥ë¤È¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤«¤é°ìÃÊ¤È°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤¿¡£¥É¥ëÇä¤ê¤ÎÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1681¥ì¥Ù¥ë¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.3560¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í±ß¤Ï171.75ÉÕ¶á¤È¡¢°ÂÃÍ171.51¥ì¥Ù¥ë¤«¤é¤Ï²¼¤²½Â¤ê¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤â199.21¥ì¥Ù¥ë¤Î°ÂÃÍ¤«¤é¤Ï20¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄøÅÙÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£³ô¤ÏÇã¤¤Àè¹Ô¤Ç¼è°ú¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£²£·¡ó³ä¤ì¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤¿¤¢¤È¡¢£´¡¥£²£¸¡óÂæ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡147.12¡¡EUR/JPY¡¡171.79¡¡GBP/JPY¡¡199.40