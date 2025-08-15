21年に解散したお笑いコンビ、ザブングルの加藤歩（50）が14日深夜放送のテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況マル秘報告〜」（木曜深夜0時）に出演。副業について話した。

現在はピン芸人「ザブングル加藤」として活躍するかたわら、副業もしているといい「消防設備士の仕事させて頂いてます。週2〜3回行ってます。日給扱いですね」と明かした。

ネプチューン名倉潤（56）が「どれくらいもうけてるの？」と月収を尋ねると、加藤は「20〜30万ぐらいにはなるかなって感じです」と返答。名倉が「もっと行けば50万ぐらいになる？」と続けると「なる人もいます」と話した。

加藤は「コロナで仕事がなくなったときに、番組で消防設備点検会社の社長と会いまして『副業でやってみませんか？』って誘われた」と消防設備士を始めたきっかけを話し「安定して仕事もあるし、AIにも奪われない仕事なんで。芸能界の不安定な仕事と消防設備の安定した仕事を」と説明した。

また加藤は「実は、コロナの前に”闇営業”（問題）で謹慎してるんですよ。情けない話なんですけど、半年ぐらい無収入になったんですよね」と副業を始めた切実な事情を打ち明けた。