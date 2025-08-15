インスタグラムで報告

ボクシング前IBF世界ミニマム級王者・重岡銀次朗の最新情報を、兄で前WBC世界ミニマム級王者の優大が15日、自身のインスタグラムで報告した。銀次朗は5月のタイトルマッチ後に救急搬送。「急性右硬膜下血腫」で緊急の開頭手術を受け、現在は地元・熊本の病院に転院し、治療を受けている。

優大は病室で撮影した映像をインスタグラムで公開。顔は映っていないが、「銀、みんなお前が意識ないと思っているから、意識あるところを見せてやろうぜ」と声をかけ、右手を握った。すると、銀次朗は右手の親指と小指だけをわずかに立て、それ以外の指を握るようにした「アロハポーズ」を披露。わずかに手を動かし、「ピースしてみろ」と優大が言うと、人差し指と中指を動かした。最後にはファイティングポーズのような仕草も見せた銀次朗。優大は「頑張ろうぜ」と声を掛けて動画を締めた。

優大は文面で「銀次朗、意識あります」と記し、「今日（8月15日）の面会時の動画を載せます。手元だけですが、これだけでも銀の意識があること、意思疎通ができることが分かります」と説明。「顔は傷が痛々しいので」と顔を映さなかった理由を明かした。

「左半身には麻痺が残りますが、大阪の病院にいた時は動かせなかった左手を動かして、今日は初めてファイティングポーズまで見せてくれました」とした優大。「昨日の面会で『みんなお前が意識ないと思ってるぞ』と伝えたら、喋れないけどすごく嫌そうな顔をしていました。『じゃあ、動画で銀次朗は生きてるぞって見せてやろうぜ！』と話したら、全力でポーズを取ってくれたんだと思います」と銀次朗の気持ちを汲み取った。

現状、栄養摂取のために鼻から胃まで管を通しているそうだが、もうすぐ口から食事をとるリハビリを始める予定だという。優大は、「沢山の方からのメッセージ、全部目を通してます。俺がめっちゃ元気出ました、やる気がみなぎってきました。みんな優しいっす、救われてます」とエールに感謝していた。

優大は13日、自身のインスタグラムで現役引退を表明。「これから『ここに行けば銀次朗に会える！』そんな場所を作ります。それが俺の新しい夢です。着々と計画は進んでいます。そのために俺も引退を決意しました。後悔はありません。ここからが本当の勝負だろ」と決断理由を説明していた。



