「久しぶりのLive楽しかったっす!!」X JAPAN・PATAがステージ復帰 オジー・オズボーンさんのロンT姿とともにファンに報告
X JAPANのギタリスト・PATAが、11日に神奈川・横浜ベイホールで行われたライブイベント『WHAT IS JAM? Vol.10』に所属バンド・Ra:INとして出演し、ライブ活動を再開した。自身のSNSでも復帰を報告し、「久しぶりのLive楽しかったっす!!」と心境をつづった。
【写真】「久しぶりのLive楽しかったっす!!」ステージ復帰を報告したPATAのインスタグラム投稿
投稿では、ライブ中の演奏写真やバンドメンバーとの集合ショットを公開。ステージでは、7月に死去したオジー・オズボーンさんの名前がプリントされたロングTシャツを着用し、ギターを手に演奏する姿が収められている。
また、8月30日に同じく横浜ベイホールで開催される『YOKOHAMA SUMMER ROCK FES. 15th Anniversary』に出演することも明かし、「お待ちしております」とつづっている。
6月には足の調子が思わしくないことに加え、背骨の骨折が判明したことを公表。Ra:INは6月、7月の公演を延期しており、「8月までにはしっかり治して復帰したい」としていた。今回の出演が復帰ライブとなった。
コメント欄には「復帰おめでとうございます。本当に良かったです」「おかえりなさい」「元気そうで何より」「無事復帰の報告何よりもうれしい」「健康第一で活動して」「ロンTが最高」など、祝福と安堵の声が寄せられている。
【写真】「久しぶりのLive楽しかったっす!!」ステージ復帰を報告したPATAのインスタグラム投稿
投稿では、ライブ中の演奏写真やバンドメンバーとの集合ショットを公開。ステージでは、7月に死去したオジー・オズボーンさんの名前がプリントされたロングTシャツを着用し、ギターを手に演奏する姿が収められている。
6月には足の調子が思わしくないことに加え、背骨の骨折が判明したことを公表。Ra:INは6月、7月の公演を延期しており、「8月までにはしっかり治して復帰したい」としていた。今回の出演が復帰ライブとなった。
コメント欄には「復帰おめでとうございます。本当に良かったです」「おかえりなさい」「元気そうで何より」「無事復帰の報告何よりもうれしい」「健康第一で活動して」「ロンTが最高」など、祝福と安堵の声が寄せられている。