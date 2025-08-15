°¦ÃÎ¡¦ÃÝÅç¿åÂ²´Û¡¢¿åÁå¥¬¥é¥¹¤Ï¡Ö´ÛÄ¹¤Î¼Ö¤è¤ê¹â¤¤¡× ¡Ö¥æ¡¼¥â¥¢°î¤ì¤ëÃí°Õ´µ¯¡×¤Ç16Ëü¤¤¤¤¤Í...ÇØ·Ê¤ËÇ÷¤ë
°¦ÃÎ¸©³÷·´»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÃÝÅç¿åÂ²´Û¡×¤¬¿åÁå¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¬¥é¥¹¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¸À¤¤¤Þ¤ï¤·¤ÇÃí°Õ´µ¯¤ÎÄ¥¤ê»æ¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤³¤È¤¬X¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤«¤Ë¹â²Á¤Ê¤Î¤«¡¢¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ËÎã¤¨¤¿ÍÍ»Ò¤¬¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¿åÂ²´Û¤ËÆ³ÆþÇØ·Ê¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¹â¤¤¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤¿w¡×
ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¡ÖÀ±¶õÅ´Æ»¡Ü¤Ê¤ª¤ÎÎ¹@¥Ô¤È¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¡÷yukarinhocha¡Ë¡×¤µ¤ó¤¬2025Ç¯8·î13Æü¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¸½ÃÏ¤Î¼Ì¿¿¤À¡£
Ê¬¸ü¤¤¿åÁå¤Î²¼Éô¤Ë¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÎÃÊº¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¿ôËç¡¢²«¿§¤ËÀÖÊ¸»ú¤Ç¡Ö¤³¤³¤Ë¤Ï¤Î¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿Ä¥¤ê»æ¤¬¡£¿åÁå¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¬¥é¥¹¤Î²ÁÃÍ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¹âµéÉÊ¤ËÎã¤¨¤Ê¤¬¤é²¼µ¤Î¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¬¥é¥¹¤Ï½ý¤òÄ¾¤¹¤Î¤ËÄ¶¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ë½³¤Ã¤¿¤ê¡¢Ã¡¤¤¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Ö¤³¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¬¥é¥¹¤Ï¡¢²ÈÇã¤¨¤ë¤°¤é¤¤¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç½³¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡×
¡Ö¤³¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¬¥é¥¹¤À¤±¤Ç¹âµé¼Ö¤ÎB¡ûW¤È¤«¥Õ¥§¡û¡¼¥ê¤¬Çã¤¨¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£´ÛÄ¹¤Î¼Ö¤è¤ê¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËÅÐ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×
¡Ö¹âµé¤¦¤Ê¤®¤Ê¤éËèÆü10Ç¯Ê¬¿©¤Ù¤ì¤ë¤°¤é¤¤¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥¬¥é¥¹¤Ç¤¹¡£Í¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×
¡Ö¤³¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¤À¤±¤Ç²¼½É¤·¤Ê¤¬¤é»äÎ©¤ÎÂç³Ø¤ËÍ¾Íµ¤ÇÄÌ¤¨¤Þ¤¹¡£¤¤¤¿¤º¤é¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×
Åê¹Æ¤Ï8·î15Æü»þÅÀ¤Ç16Ëü·ïÄ¶¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò½¸¤á¡¢¡Ö¤ª¹â¤¤¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤¿w¡×¡Ö¶ñÂÎÅª¤«¤ÄÀÚ¼Â¤Ç¹¥¤¡×¡Ö¥æ¡¼¥â¥¢°î¤ì¤ëÃí°Õ´µ¯¡×¡ÖÆâÍÆ¤¬´°Á´¤Ë¡Ø»Ò¶¡¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¿Æ¡Ù°¸¤Æ¤Ê¤Î¤¬¥¦¥±¤ë¤Í¡×¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ·ùÌ£¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
24Ç¯10·î²þÁõ¤ÇÀßÃÖ¡Ö³Ú¤·¤¯¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¹©É×¤ò¤·¤¿¤¯¤Æ¡×
Åê¹Æ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÝÅç¿åÂ²´Û¤Î¥«¥Ô¥Ð¥é¿åÁåÁ°¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼ÂºÝ¡¢15Æü¤ËJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤Ø±þ¤¸¤¿Æ±´Û¹Êó¡¦¥«¥Ô¥Ð¥éÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡ÖºòÇ¯¤Î10·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤³¤Î¥«¥Ô¥Ð¥é¥¨¥ê¥¢¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤³¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤ò·Ç¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£Ê¸¾ÏÉ½¸½¤ÎÁÀ¤¤¤ò´Þ¤á¡¢Æ³ÆþÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¡Ö¿åÁå¤òºî¤ëºÝ¤Ë°ìÈÖ¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤¬¤³¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¬¥é¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿åÁå¤Î¹½Â¤¾åÂ¸µ¤ËÃÊº¹¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ËÂ¤¬¤«¤«¤ë¤È½ý¤¬¤Ä¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¥Ñ¥Í¥ë¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö´Û¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¼«¤éºîÀ®¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥ë¤¬¿Íµ¤¤Î¿åÂ²´Û¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¿¤À¡Ø¾è¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Ãí°Õ»ö¹à¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¹©É×¤ò¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¤³¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤ÈÅú¤¨¤¿¡£X¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¡ÖÅö´Û¤«¤é¤Î¤ª´ê¤¤¤´¤È¤ò¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¡¢±¿±Ä¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î»×¤¤¤ò²¼µ¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Æ¾¯¤·Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿åÂ²´Û¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤ÆÆü¡¹Ä©Àï¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À¸¤Êª¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¼¤Ò¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥¬¥é¥¹¤ä¤¤¤í¤ó¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤É¡¢¿åÂ²´ÛÁ´ÂÎ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
24Ç¯¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥·¥«¥·¥ç¡¼¥×¡¼¥ë¤äÆüËÜºÇÂçµé¤Î¿¼³¤¿åÁå¤â½ÐÍè¤¿¤È¤·¤Æ¡Ö¤É¤Á¤é¤â¤â¤Ã¤È¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥¬¥é¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¸å¼Ô¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥«¥Ë¡Ö¥¿¥«¥¢¥·¥¬¥Ë¡×¤ò²¼¤«¤é¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤·¤ÆÆÈ¼«À¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç²òÀâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£