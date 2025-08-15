4·î¡Á6·îGDPÀ®Ä¹Î¨¡¢Ç¯Î¨¥×¥é¥¹1.0¡ó¡¡ÇØ·Ê¤Ë½ë¤µ¡Ä²ÆÉþ¤Ê¤É¾ÃÈñ²¡¤·¾å¤²
4·î¤«¤é6·î¤Î¹ñÆâÁíÀ¸»º¡áGDPÀ®Ä¹Î¨¤Ï¡¢Ç¯Î¨¤Ç¥×¥é¥¹1.0¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ï¡¢°Õ³°¤ÊÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¡¦¿·¶¶±ØÁ°¡¢¸½ºßµ¤²¹¤Ï33ÅÙ¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤Î¡ÖµÏ¿Åª¤Ê½ë¤µ¡×¤¬º£²ó¤Î¥×¥é¥¹À®Ä¹¤ÎÇØ·Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï½Õ¤«¤éÊ¿Ç¯°Ê¾å¤Î½ë¤µ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î½ë¤µ¤Ç²ÆÊª°áÎÁ¤Î¹ØÆþ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢GDP¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë¡Ö¸Ä¿Í¾ÃÈñ¡×¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½À®Ä¹¤Ï¡¢µîÇ¯¤Î4·î¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©º£¸å¤âÂ³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ï¡¢´ØÀÇ¤Ç¤¹¤Í¡£4·î¤«¤é6·î¤Ï¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬Í¢½ÐÂæ¿ô¤ò¸º¤é¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢²Á³Ê¤ò²¼¤²¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¤Ï¡¢Éý¹¤¤ÉÊÌÜ¤ËÄÉ²Ã¤Î´ØÀÇ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë±Æ¶Á¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Ï¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¤¤¿¤³¤Î½ë¤µ¤â¼¡¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¹ó½ë¤¬Â³¤±¤Ð¡¢³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤¿¤ê¡¢ÌîºÚ¤¬¤¦¤Þ¤¯°é¤¿¤º²Á³Ê¹âÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¾ÃÈñ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÆ¯¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤Î3¤«·î¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£