¥×¥íÌîµå¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï15Æü¡¢½ïÊýÍý¹×Áª¼ê¤ò1·³ÅÐÏ¿¡¢»³ËÜ·ÃÂçÁª¼ê¤ÎÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ïÊýÁª¼ê¤Ï2020Ç¯°éÀ®5°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·2024Ç¯3·î¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï³«Ëë¤ò1·³¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤â8·î5Æü¤ËÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï4»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·15ÂÇ¿ô8°ÂÂÇ3ÅðÎÝ¤ÇÂÇÎ¨.533¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤¿»³ËÜÁª¼ê¤Ï13Æü¤Î»î¹ç¤Ç7ÈÖ¥é¥¤¥È¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤â¡¢3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ç6²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤é¸òÂå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç25»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç70ÂÇ¿ô15°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.214¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£