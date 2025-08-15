お笑いコンビ「よゐこ」の有野晋哉（53）が、15日放送のニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に出演。“言葉の壁”について語った。

自身の発した関西弁で「かみしめる」の意味を持つ言葉「しがむ」の意味が、パーソナリティの磯山さやか（41）などに伝わらなかったことからトークが盛り上がり、「かみさんが浅草の人だから、あんまり話が合わないときがあるんですよ」と、妻との間に起きたエピソードを明かした。

さらに「“子供に自転車買おう”ってなった時に俺が“コマ付きのやつを買いに行こう”って言って…」とまで語ると、一同から「コマ付き…？」と「コマ」とは一体何なのかといったような疑問の声が上がった。

「そう…“やっぱコマ付きやろ〜！”って言ったら、かみさんから“え？何『コマ』って！？”って言われて。」と続け、自身の妻も一同と同じリアクションを取った様子であったことを語り、さらに「そしたらかみさんから“コマなんてつけないよ！”って言われて、俺が“えー自転車の横に2個ちっちゃいのあるやん！”って説明したら、“あれは『補助輪』でしょ！”って言われちゃって…コマやろ〜！って思いました」と、「コマ」とは「自転車の補助輪」のことであったと判明した。

上京して長い間経っていても、未だに“言葉の壁”は沢山あると語り、続けて「お昼に“冷麺食べよう〜俺作るわ！”って言って一緒に買い物行って…」と、今度は「冷麺」についての関東と関西の認識の違いについて語り出す。

「そこで、俺が卵とかきゅうりとか買ってたら“あれ？冷麺じゃないの？”って言われて。冷麺って盛岡の…あのぐにゅぐにゅの麺にチャーシューとキムチが乗ってるやつだと思うんですけど、関西だと『冷やし中華』も冷麺って呼ぶから、びっくりしましたね」と、関西でいう「冷麺」には「冷やし中華」も含まれていることを説明し、スタジオ一同も驚きと感心の声があがった。