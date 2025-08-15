ÆüËÜ¥Ï¥àÀª¤¬Â³¡¹¤ÈÃæÅÄæÆ¤ØÏ«¤¤¡¡·ª»³¸µ´ÆÆÄÉ®Æ¬¤Ë°ðÍÕ¡¢»å°æ¡¢¿ùÃ«¡¢¾®Ã«Ìî¡Ä¡¡¸½Ìò¤ÎÀ¶µÜ¤â
¡¡ÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤¬15Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¸ÅÁã¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤ÏÂ³¡¹¤ÈÏ«¡Ê¤Í¤®¤é¡Ë¤¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡·ª»³±Ñ¼ù¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊCBO¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¤â¤Ã¤È¤âÌÜ¤ò¤«¤±¤¿Áª¼ê¤Î°ì¿Í¡£¡ÖÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Ï¡¢¤¿¤À¤¿¤À²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ¨¤¤¿ô»ú¤ò»Ä¤»¤ë¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀè¤É¤¦¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡£»ä¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÃæÅÄæÆ¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤¤Â³¤±¤Þ¤¹¡×¤È°¦¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡°ðÍÕÆÆµª2·³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¡Ä²¿¤Æ¸À¤¦¤Î¤«¡Ä¤Ê¤«¤Ê¤«¡Ê¸ÀÍÕ¤¬¡Ë¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ËÜÅö¤ËÄï¤Î¤è¤¦¤Ë²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¡×¤È¤·¤ó¤ß¤ê¡£º£µ¨¤Î»Ä¤ê¤Ï¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¶ì¤·¤ó¤À¼«Ê¬¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸ÆâÌî¼ê¤ÎÀèÇÚ¤Î¸½¥í¥Ã¥Æ¡¦¶â»ÒÀ¿¥Á¡¼¥Õ¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö·ë¹½¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡£¤Ç¤âÀ¨¤¤Á¡ºÙ¤Ç¡£ËÍ¤È°ðÍÕ¤µ¤ó¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È²óÁÛ¤·¡ÖËÍ¤Î¸½Ìò21Ç¯¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÅÄÃæ¸²ð¤È¤ä¤ì¤¿¤«¤éÆóÍ·´Ö¤òÄ¹¤¯¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢ÃæÅÄ¤È¤ä¤Ã¤¿»þ´Ö¤â¤â¤ÎÀ¨¤¤ÊõÊª¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
ÃæÅÄ¤ÎÆþÃÄ¤«¤é¡¢12Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿»å°æ²ÅÃË»á¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢ÃæÅÄ¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¡ÖMy¡¡HERO¡×¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤éÃæÅÄ¤È¤Î¸½Ìò»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡ÖBig¡¡thank you SHOW TIME¡×¡ÖæÆ¤ÎÁ°¤òÂÇ¤Æ¤¿¤³¤È²û¤«¤·¤¤¤·¸Ø¤ê¤ä¤Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¤¯ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀèÇÚ¤Î¸½ºß¤Ïºå¿À¤Î¾®Ã«Ìî±É°ìÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¸åÇÚ¤À¤Ã¤¿¡£¹âÂ´¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¢¤ó¤À¤±¿¶¤ì¤ë»Ò¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¾×·â¤Ï¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡ÃæÅÄ¤¬Æü¥Ï¥àÆþ¤ê¤·¤¿ÍâÇ¯¤ËÆü¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¤·¡¢ÃæÅÄ¤¬21Ç¯¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ëµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Þ¤Ç"Ì¾¥³¥ó¥Ó"¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¿ùÃ«·ý»Î¤Ï¡ÖÂç¾¡¢18Ç¯´ÖËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿!!¡×¤ÈÃæÅÄ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÆ±¤¸»þÂå¤ËÆ±¤¸¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¿ÈÂÎ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÆþÃÄ¤¬¤Á¤ç¤¦¤É10Ç¯¸åÇÚ¤ÎÀ¶µÜ¤Ï¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤â¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤«¡Ä¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿ÀÌ¯¤ËÏÃ¤·¤¿¡£¡ÖËÍ¤é¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ï¤â¤¦¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î´é¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¤·¡¢»×¤¤½Ð¤Ë¤Ï¡ÖËÍ¤Ï2Ç¯ÌÜ¤Î»þ¤Ë·ë¹½¥¨¥é¡¼¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë·ë¹½Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é¤Ê¤ó¤«¡¢¥Õ¥é¤Ã¤ÈÃæÅÄ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ"¤ß¤ó¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤¢¤ë¤«¤é"¤Ã¤Æ¡£"²¶¤â¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¤·¡¢¤³¤³¤Ï¤ß¤ó¤ÊÄÌ¤ë¤È¤³¤í¤À¤«¤é"¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
