中日・中田翔内野手が１５日、現役引退を表明したことを受け、元同僚の巨人・坂本勇人内野手、岡本和真内野手が思いを語った。

坂本は１歳下の中田とはＷＢＣ日本代表や、巨人時代でチームメート。引退は事前に報告があったと明かし、「あれだけ存在感ある野球選手って今、なかなかああいうキャラクターで僕もすごい大好きですし、そういう選手がやめるのは寂しい。いろいろ考えた中で彼が決めたことだと思うので、本当にお疲れ様でしたという気持ちです」と語った。プライベートでも食事するなど親交があり「本当に可愛いやつなので、今後も野球をやめても付き合いは必ずあると思うのでね」とうなずいた。

また、同じ右の長距離砲である岡本は「僕らが中学、高校の時の右バッターの長距離砲で本当に憧れてました。プロに入っても日本ハムですごかったし、まさか一緒にプレーすると思ってなかったんで」と振り返った。巨人時代は２年半チームメートだったが、「いろいろ教えてもらいましたし、敵チームで対戦するのが楽しみだったので、寂しいですけど。右バッターの長距離砲ってなかなかいないので。まずはゆっくり休んでほしいなって気持ちもあります」と語った。

同い年の丸は「本人も当然悩んだと思いますし、記事も少し見ましたけど、自分のふがいなさというか、そういうのも、責任感をすごい感じるタイプだと思うので、そういうところも本人の中で決断する一つの決め手になったのかな」とし、「同い年の選手がユニホームを脱ぐというのは、やっぱり寂しいですね」と語った。