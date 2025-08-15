あのちゃんこと、歌手でタレント・あのが１３日深夜に放送されたＴＢＳラジオ「ＪＵＮＫ 山里亮太の不毛な議論」に出演した。

番組８００回記念のゲストとして登場したあのちゃんは、パーソナリティの南海キャンディーズ・山里亮太を前に「８００回ということだから、まあまあ仕方なく来ました」と語った。

あのちゃんは、ブレーク前からテレビ番組で共演するなど、旧知の仲である山里を前にリラックスした様子でトークを繰り広げていたが、途中で「前回のラジオで、曲作りも教えた、みたいな。ハッピーラッキーチャッピーって曲があって、チャッピーはオレが教えたとか、嘘ばっか言ってて」と、不満を口にした。

山里が「でも本人は言いづらいと思うけど、ちょっとオレの背中追っかけてきているところあるじゃん。だって出会ったときからすごいもん。懐いてるっていうか」と、ごまかそうとするも「ないから、それ本当にないよ、僕。懐いてないんだけど」とバッサリ。

さらに「ずっと、にらんできてたじゃん、僕のこと。僕は本当に毎週、山里亮太に会うので、本当に気がめいってたんだよ」と、過去に共演していた際の心境を明かした。

それに対し山里も「にらむだろ！自分がＭＣやっている収録中に寝てて怒らなかった人がいたか？今まで」と、あのちゃんの収録中の態度が原因だったことを明かしていた。