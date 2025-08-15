Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ´½§

¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤Ç¥°¥Ã¥º¤òËü°ú¤­¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¤Ï£±£µÆü¡¢Âç³ØÀ¸¤ÎÃË¡Ê£²£°¡Ë¡ÊÅìµþÅÔËÌ¶è¡Ë¤òÀàÅðÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç³ØÀ¸¤é£µ¿Í¤ÈÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Î£±¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£

¡¡È¯É½¤Ç¤Ï¡¢ÃË¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤¦¤Á£²¿Í¤È¶¦ËÅ¤·¡¢£¶·î£²£¶Æü¡¢²ñ¾ìÆâ¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¤ÇÀð»Ò¤Ê¤É£¹ÅÀ¡Ê·×Ìó£·Ëü£´£°£°£°±ß¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¡£ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¡¡ÃË¤Î¼«Âð¤ÎÅ·°æÎ¢¤«¤é¤Ï¸ø¼°¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Î¥­¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ê¤ÉÌó£µ£°ÅÀ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£ÃË¤¬¡Ö°ÊÁ°¤ËÅð¤ó¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢ÉÜ·Ù¤¬´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤ë¡£