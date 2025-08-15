¾®ÀôÂç¿Ã¤ä¡È¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡ÉµÄ°÷¤¬Â³¡¹Ì÷¹ñ»²ÇÒ¡¡ÀÐÇËÁíÍý¤Ï»äÈñ¤Ç¶Ì¶úÎÁÊôÇ¼¡¡Ìö¿Ê¤Î»²À¯ÅÞ¤Ï88¿Í¤Ç¡È½¸ÃÄ»²ÇÒ¡É
½ªÀï¤ÎÆü¤Î¤¤ç¤¦¡¢¾®ÀôÇÀ¿åÂç¿Ã¤ä¡Ö¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡×¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ë¹ñ²ñµÄ°÷¤¬Â³¡¹¤ÈÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë»²ÇÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»²±¡Áª¤ÇÌö¿Ê¤·¤¿»²À¯ÅÞ¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤ÈÃÏÊýµÄ°÷¤¢¤ï¤»¤Æ88¿Í¤¬½¸ÃÄ»²ÇÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸áÁ°8»þÁ°¡¢Åìµþ¡¦¶åÃÊ¤ÎÌ÷¹ñ¿À¼Ò¡£¾®ÀôÇÀ¿åÂç¿Ã¤¬»²ÇÒ¤ËË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î³ÕÎ½¤ÎÃæ¤Ç¡¢½ªÀï¤ÎÆü¤Ë»²ÇÒ¤·¤¿¤Î¤Ï¾®Àô»á¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¾®Àô¿Ê¼¡Ïº ÇÀ¿åÂç¿Ã
¡Ö¡ÊQ.¤Ö¤é²¼¤¬¤ê¡¢¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ë¡Ä¡×
»²ÇÒ¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤ËÅú¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¾®ÀôÂç¿Ã¡£¤½¤Î¸å¹Ô¤ï¤ì¤¿³ÕµÄ¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ä
¾®Àô¿Ê¼¡Ïº ÇÀ¿åÂç¿Ã
¡Ö½éÅöÁª°ÊÍè¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤ÐËèÇ¯¤Î¹ÔÆ°¤È¤·¤Æ¡£ÉÔÀï¤ÎÀÀ¤¤¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Ï²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢¤É¤Î¹ñ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¹ñ²È¤Î¤¿¤á¤ËÌ¿¤òÊû¤²¤¿Êý¤ËÂÐ¤¹¤ëÎé¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤³¤Î¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢ÀéÄ»¥öÊ¥ÀïË×¼ÔÊè±ñ¤Ç¸¥²Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÀÐÇËÁíÍý¤ÏÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë¤Ï»²ÇÒ¤»¤º¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤È¤·¤Æ»äÈñ¤Ç¶Ì¶úÎÁ¤òÊôÇ¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡×¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤Îµó¤¬¤ëµÄ°÷¤âÁê¼¡¤¤¤ÇÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡¹â»ÔÁáÉÄ Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¹ñºö¤Ë½Þ¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âº¿ò¤ÎÇ°¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢°¥Åé¤ÎÀ¿¤òÊû¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯¤ÏÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦¸÷·Ê¤â¡£
µ¼Ô
¡Ö¤¤¤Þ¡¢»²ÇÒ¤ò½ª¤¨¤¿»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«ÂåÉ½¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»Ù»ý¼Ô¤«¤é¤Î´¿À¼¤Ë¾Ð´é¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡×
Àè·î¹Ô¤ï¤ì¤¿»²±¡Áª¤Ç¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ò·Ç¤²¡¢Ìö¿Ê¤·¤¿»²À¯ÅÞ¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤ÈÃÏÊýµÄ°÷¤¢¤ï¤»¤Æ88¿Í¤¬»²ÇÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²À¯ÅÞ¡¡¿ÀÃ«½¡Ê¾ ÂåÉ½
¡ÖÆóÅÙ¤ÈÆüËÜ¤¬ÀïÁè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÀïÁè¤Î»´²Ò¤Ë¤¢¤ï¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Ê¿ÏÂ¤ò¼é¤ëÀ¯¼£¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
»²À¯ÅÞ¤ÏÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¤·¡¢¡Öº£¤³¤½»ä¤¿¤Á¤ÏÌÀ¼£°Ý¿·¤«¤é¤Î160Ç¯¡¢ÂçÅì°¡ÀïÁè½ª·ë¤«¤é¤Î80Ç¯¤òÁí³ç¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£