映画『ジュラシック・ワールド』3部作のザ・シネマ新録版が8月17日(日)に洋画専門チャンネル ザ・シネマで独占放送される。本作で、石見舞菜香は『ジュラシック・ワールド／炎の王国【ザ・シネマ新録版】』、『ジュラシック・ワールド／新たなる支配者【ザ・シネマ新録版】』において物語のキーパーソンとなるメイジーを演じる。

石見は2016年に声優活動を開始。2023年、アニメ「推しの子」で黒川あかねを演じ、注目を集めた。出演作は「さよならの朝に約束の花をかざろう」マキア役、「フルーツバスケット」本田透役、「ウマ娘 プリティーダービー」ライスシャワー役、「真･侍伝 YAIBA」峰さやか役など。

今回は、そんな彼女の"推し"ているものについて、語ってもらった！

推しを語ってくれた石見舞菜香 『(吹)ジュラシック・ワールド/新たなる支配者【ザ・シネマ新録版】』(C) 2022 Universal Studios, Amblin Entertainment, Inc. and Perfect Universe Investment Inc. All Rights Reserved.

――石見舞菜香さんの推しているものは何ですか？

「猫ちゃんです！2匹飼っています」

――推し始めたきっかけはなんですか？

「小学2年生の時に、友達が猫を飼い始めたので会いに行かせてもらったんです。最初は気になって追いかけて、逃げられちゃったのですが、押してダメなら引いてみろだと思って、友達の学習机の下で泣き真似をしたら、その子が私の前に座って首をかしげたんですよ。その瞬間には、猫が好きになっていました」

――それは落ちますね♡ 実際に今、猫と生活してみていかがですか？

「猫は感情がわかりにくいイメージがあったのですが、全然そんなことなくて、毎日見ているからか、表情だけでうれしいとか、機嫌が悪いとか、すぐわかります。あと、『おやつ食べる？』のような、猫ちゃんにとってうれしい言葉はすぐ覚えてくれるので、言葉は通じないけどコミュニケーションも楽しくて、日々をすごくいとおしく感じています」

――猫ちゃんとは普段どのように過ごしていますか？

「どちらも女の子なのですが、上の子の"いと"ちゃんは、レーザーポインターで遊ぶのが好きで、遊びたい時は自分で持ってきてくれて、ちょいちょいと手で転がしてきます。下の子が"うい"ちゃんで、百均で買った猫じゃらしが一番お気に入りで、振ってあげたらすごく喜びます。でもういちゃんの方が省エネで、自分の目の前に来ないと動かないです(笑)遊び方や好きなものに個性が出てて、そういうところも可愛いです！」

――石見さんにとって、いとちゃんとういちゃんはどういう存在ですか？

「自分の子供のような存在です。自分で選んだ家族はいとちゃんとういちゃんが初めてなので、緊急時も身を呈して守れると思います」

――猫ちゃん以外で、石見さんの推しはありますか？

「お仕事で食べたズッキーニの天ぷらが忘れられないです。一日中食べるお仕事で、結構お腹いっぱいだったのですが、それでも止まらなくなるぐらい美味しくて！食べ物は何でも美味しいと感じちゃうタイプなのですが、あれは東京にもあるならまたすぐ食べにいきたいです。でも本当にたまたま、旬の野菜で作って出していただいたので、あの感動はあそこでしか食べられないものだったかもしれません...。みんなに食べてほしいぐらい美味しかったです」

文＝HOMINIS編集部

放送情報【スカパー！】

『（吹）ジュラシック・ワールド【ザ・シネマ新録版】』

放送日時：2025年8月17日(日)16:15〜18:30

『（吹）ジュラシック・ワールド／炎の王国【ザ・シネマ新録版】』

放送日時：2025年8月17日(日)18:30〜21:00

『（吹）ジュラシック・ワールド／新たなる支配者【ザ・シネマ新録版】』

放送日時：2025年8月17日(日)21:00〜23:45

チャンネル：ザ・シネマ

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ