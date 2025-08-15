3季連続出場の西日本短大付（福岡）が聖隷クリストファー（静岡）に競り勝ち、2年連続3回戦進出を決め、1992年以来、33年ぶりの優勝に向けて一歩前進した。試合後、同校OBであり、昨夏の3回戦でも球場にかけつけ応援していた日本ハム・新庄剛志監督（53）が、自身のインスタグラムで選手たちの健闘をねぎらった。

新庄監督は、同校の西村慎太郎監督と高校時代の同級生であることも知られている。

この日、インスタグラムのストーリーズを更新。西日本短大付のナインが勝利後に校歌を歌う映像を投稿し、「勝っても当たり前みたいな顔して、応援してくれたアルプススタンドに走って行く選手たちの姿、かっけ〜な」と称賛の言葉を贈った。

試合は、3回無死から原綾汰（3年）が左中間三塁打し、続く奥駿仁（3年）の二ゴロの間に生還し先制。同点の8回無死一塁からは4番・佐藤仁（3年）が左越え適時二塁打して勝ち越した。

投げては、背番11の左腕・原綾汰（3年）は丁寧にコーナーをつく投球で、再三、得点圏に走者を背負いながらも要所を締めて8回途中まで1失点の力投。8回途中から登板したエース右腕・中野琉碧（3年）が試合を締めた。