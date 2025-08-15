中日が中田翔の今季限りでの現役引退を発表「引退を決断したのは2か月くらい前」「申し訳ない気持ちでいっぱいで悔しい」

引退会見の途中、右手で顔を抑えた中日・中田翔(C)産経新聞社

中日は8月15日、球団公式ホームページやSNSを通じて、中田翔の今季限りでの現役引退を発表した。

球団のインスタグラムでは、紺のスーツに青色のネクタイを着用して会見場に登場した写真など、計3枚を投稿。大野雄大から花束を贈られ、中日の10選手に囲まれた様子も収められている。

文面では、引退会見での中田の談話を紹介。冒頭に「引退を決断したのは二カ月くらい前」と切り出し、「一軍の舞台で生き残るために、全力で日々野球をやっている中で、自分の満足いくスイングができない、思い通りに体が動かないというのを感じてきた中で、これ以上チームに迷惑をかけるわけにはいかないと」と引退に至った経緯が語られている。

また、「18年間のプロ野球選手生活を振り返り、北海道日本ハムファイターズで、中田翔という選手を育ててもらい、その後、読売ジャイアンツ、中日ドラゴンズ。たくさんの方々にお世話になった。個人的（どこも）に大好きなチームなので、ユニホームを着る事ができて幸せでした」（原文まま）と感謝の思いを口にした。

昨オフに断行した約15キロの減量にも触れ、「昨年、体重をここまで落として、まだ何年も野球をやりたいという思いは強かったが、情けない事に回復もせず、酷くなっていく一方だと感じていました。自分自身でどうしよもできなかった」（同）と苦悩を吐露した。