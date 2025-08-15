「ほんわか雰囲気に癒された！」人気美人声優が豪快足上げセレモニアルピッチ　大暴投→マウンドでしゃがみ込む姿に「萌え」

14日の西武・ソフトバンク戦でセレモニアルピッチを行った花澤香菜さん(C)産経新聞社

人気声優の花澤香菜さんが8月14日、自身のインスタグラムを更新。同日にベルーナドームで行われた西武・ソフトバンク戦（ベルーナドーム）でセレモニアルピッチを行ったことを明かした。

【写真】セレモニアルピッチを行った花澤香菜さんの全身ショットをチェック

当日は8月22日に公開される映画「おでかけ子ザメ」とのコラボデー。子ザメちゃん役の声を担当する花澤さんが、試合前に大役を務めた。

背番号「530」の西武のユニホームに、青のジーンズ姿で登場。子ザメちゃんも見守る中で、豪快に左足を上げ、捕手役の山村崇嘉に投げ込んだ。投球は三塁方向へ大暴投となり、花澤さんは思わずマウンド上でしゃがみ込み、悔しがった。

花澤さんはインスタグラムに「『映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち』 埼玉西武ライオンズコラボのセレモニアルピッチを担当いたしました」と書き込み、全身ショットや球場グルメの「ライオンズ焼き」など計10枚の写真をアップした。

「初めての経験〜！！！マウンドがふかふかでした」と振り返った花澤さん。「背番号は530、KOZAME」と打ち明け、「映画はいよいよ8月22日公開です」とPRした。