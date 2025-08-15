²Æ¤ÎÌë¶õ¤È¸Ð¤òºÌ¤ë¿ÛË¬¸Ð¤Î¡Ö¸Ð¾å²Ö²ÐÂç²ñ¡×º£ÌëÂÇ¤Á¾å¤²¡Ä»Ï¤Þ¤ê¤ÏÀï¸å¤ÎÉü¶½¤Ø¤Î´ê¤¤¡ÚÄ¹Ìî¡Û
Àï¸å¤ÎÉü¶½¤ò´ê¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢15ÆüÌë7»þ¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤¬»Ï¤Þ¤ë¡Ö¿ÛË¬¸Ðº×¸Ð¾å²Ö²ÐÂç²ñ¡×¡£
²Æ¤ÎÌë¶õ¤È¸Ð¤òºÌ¤ëÂçÎØ¤Î²Ö²Ð¡£º£Ç¯¤â°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤È¡¢¸©Æâ³°¤«¤éÂçÀª¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸áÁ°9»þ¤¹¤®¡¢²Ö²ÐÂç²ñ¤Î²ñ¾ìÁ°¤Î¥²ー¥È¤Ë¤Ï¡¢ÍÎÁ´ÑÍ÷ÀÊ¤Î¾ì½ê¼è¤ê¤Î¤¿¤áÄ¹¤¤Îó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀéÍÕ¸©¤«¤é¡Ê40ÂåÃËÀ¡Ë
¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Åìµþ¤«¤é¡Ê¾®³Ø3Ç¯À¸¡Ë
¡Ö¡Ê²¿»þ¤Ëµ¯¤¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡Ë6»þÈ¾¤¯¤é¤¤¡£¡×
Åìµþ¤«¤é¡ÊÃË»ù¤ÎÊì¿Æ¡Ë
¡Ö¥³¥í¥Ê°ÊÁ°¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËèÇ¯Íè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
²¬Ã«»Ô¤«¤é
¡Ö1ÈÖ¤Ç¤¹¡ªÁ°Æü¤Î¸á¸å2»þ¤¯¤é¤¤¤Ë¡ÊÎó¤Î¡Ë¾ì½ê¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
ÍÎÁ´ÑÍ÷ÀÊ¤Î¥²ー¥ÈÁ°¤ËÊÂ¤ó¤À¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¼ê¤ËÆü»±¤ä¾®¤µ¤ÊÀðÉ÷µ¡¤ò»ý¤Á¡¢½ë¤µÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÛË¬¸Ðº×¸Ð¾å²Ö²ÐÂç²ñ¤Ï¡¢1949Ç¯¤ËÀï¸å¤ÎÉü¶½¤ò´ê¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯77²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¿ÛË¬¸Ð¤ÎÌë¶õ¤Ë¾å¤¬¤ë²Ö²Ð¤Ï¸ÐÌÌ¤òºÌ¤ê¡¢°Ï¤Þ¤ì¤¿»³¤Ë²»¤¬È¿¶Á¤·Ç÷ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©¤È¿ÀÆàÀî¸©¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢±¿±ÄÂ¦¤Ï°ÂÁ´ÂÐºö¤ò¶¯²½¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¾Ã²Ð´ï¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËÊ´¤Î¾Ã²Ð´ï10Âæ¤òÇÛÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÛË¬»Ô´Ñ¸÷²Ý¡¡³Á粼ÌÐ²ÝÄ¹
¡Ö¡ÊÁ´¹ñÅª¤Ë¡Ë»ö¸Î¤¬Â³¤¯¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇËý¿´¤»¤º¡¢É¬Í×¤Ê³ÎÇ§¤ò¤·¤Ê¤¬¤é°ÂÁ´ÂÐºö¤òÅ°Äì¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¡Ö11»þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç³«Ìç¤·¤Þ¤¹¡£¡×
³«Ìç¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Îó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬´ÑÍ÷ÀÊ¤Ë¥ì¥¸¥ãー¥·ー¥È¤òÉß¤¤¤Æ¾ì½ê¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³ýÌî»Ô¤«¤é
¡Ö¤¤Î¤¦¤«¤é²¼¸«¤ò¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤ò¼è¤ë¤¾¡ª¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
Àè¤Û¤É¥²ー¥È¤ÎÀèÆ¬¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿½÷À¤Ï¡Ä¡£
Îó¤ÎÀèÆ¬¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿½÷À
¡Ö¤É¤³¤¬¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¤Ê¤ó¤È¤«¾ì½ê¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö½ªÀï¤ÎÆü¡×¡¢Ê¿ÏÂ¤Î´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿²Ö²Ð¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤È15Æü¸á¸å7»þ¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£