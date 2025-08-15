½ªÀï¤«¤é80Ç¯¡¡¹â¾¾»Ô¤Ç»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬Ê¿ÏÂÁÊ¤¨¡ÖÀïÁè¤Îµ²±¤òÉ÷²½¤µ¤»¤ºÊ¿ÏÂ¤Ë´Ø¿´»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ
¹â¾¾»Ô¤Ç»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬Ê¿ÏÂÁÊ¤¨¡¡¹â¾¾»Ô´ÝµµÄ®
¡¡15Æü¤Ç½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤Ç¤¹¡£¹â¾¾»Ô¤Î³¹Æ¬¤Ç¤Ï»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬Ê¿ÏÂ¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸î·ûÇÉ¤Î»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡ÖÊ¿ÏÂ·ûË¡¤òÀ¸¤«¤¹¹áÀî¸©Ì±¤Î²ñ¡×¤Î¥á¥ó¥ÐーÌó60¿Í¤¬¹â¾¾»ÔÃæ¿´Éô¤Î¸òº¹ÅÀ¤ÇÊ¿ÏÂ¤òÁÊ¤¨¤ë¥Á¥é¥·¤Ê¤É¤òÇÛ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀïÁè¤Îµ²±¤òÉ÷²½¤µ¤»¤ºÊ¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ø¿´¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¸î·û¹áÀî¸©Ì±Ï¢¹ç¡¿¾®Ìî¸¼£ »öÌ³¶ÉÄ¹¡Ë
¡Ö¤É¤¦À¤³¦Ãæ¤Ç¹±µ×Ê¿ÏÂ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤ë¤«¡£Ê¿ÏÂ·ûË¡¤¿¤ëÆüËÜ¹ñ·ûË¡¤òÊú¤¯»ä¤¿¤ÁÆüËÜ¹ñÌ±¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ê¹áÀî·ûË¡²ñµÄ¡¿½½²Ï¹ÀÆó »öÌ³¶ÉÄ¹¡Ë
¡ÖÎÏ¤Ë¤è¤ëÊ¿ÏÂ¤¬¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï21À¤µª¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Ê¤ªÊ¶Áè¤ä¥Æ¥í¡¢ÀïÁè¤¬Àä¤¨¤º¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÌÀ¤é¤«¡×
¡ÊÊ¿ÏÂ·ûË¡¤òÀ¸¤«¤¹¹áÀî¸©Ì±¤Î²ñ¡¿Âç·§Àµ¼ù »öÌ³¶ÉÄ¹¡Ë
¡Ö¡Ê³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ËÀ¤³¦¤ä¹ñ¤¬Ê¿ÏÂ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ê¤ì¤Ð°ìÈÖ¤¤¤¤¡×