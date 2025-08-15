³ùÅÄÂçÃÏ¡¢¥È¥ë¥³1Éô¥¯¥é¥Ö¤¬³ÍÆÀ¤òÇ®Ë¾¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ï¼è°ú¤ËÁ°¸þ¤¡×
¥È¥ë¥³1Éô¥ê¡¼¥°¤Î¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ë¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ºòµ¨¤Ï¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ³èÌö¤ò¸«¤»¤¿³ùÅÄ¡£10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥·¡¼¥ë¥É¤Ç¤âÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²ø²æ¤Î¤¿¤á¤Ë29Ê¬¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥È¥ë¥³¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡ØHABER GLOBAL¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸½ºß¤½¤Î³ùÅÄ¤Î³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤¬Æ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀèÆüºÇ½é¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï³ùÅÄ¤Î¼è°ú¤ËÂÐ¤·¤ÆÈæ³ÓÅªÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤â°ìÄê¤Î³Û¤Î°ÜÀÒ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¡£
³ùÅÄËÜ¿Í¤Ï¡ÖºÇ½é¤ÎÀÜ¿¨¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹¥°ÕÅª¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÏÈà¤òÇäµÑ²ÄÇ½¤Ê¥ê¥¹¥È¤ËºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È¤â¡£
¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤Ï³ùÅÄ¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËºÆÅÙ¤ÎÌÌÃÌ¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼Åª¤ÊÌò³ä¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤â±Þ¤ï¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀâÆÀ¤ËÌ³¤á¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤È³ùÅÄÂçÃÏ¤Î·ÀÌó¤ÏÍèÇ¯²Æ¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸½¶â²½¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£
¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤Ï¥È¥ë¥³¤Î¥Ó¥Ã¥°3¡Ê¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¡¢¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¡¢¥Ù¥·¥¯¥¿¥·¥å¡Ë¤Ë¼¡¤°¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¿å¿§¤È¥¯¥é¥ì¥Ã¥È¤Î¥¯¥é¥Ö¥«¥é¡¼¤¬ÆÃÄ§¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥È¥ë¥³¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï7²ó¤ÎÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï¥Þ¥ì¥¯¡¦¥Ï¥à¥·¥¯¤é¤òÍÊ¤·¤¿2021-22¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£