元AKB48小嶋陽菜（37）が14日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。現在は社員100人以上を抱えるアパレル企業の社長として活躍おり、その哲学を明かした。

番組で小嶋のブランドは「ポップアップイベントを開催すれば、1週間で1億円の売り上げ」と紹介された。

小嶋は部下と接する際に気を付けていることを問われ「社員とはいえ、私は元AKBって見えているかもしれないので、一緒にいても週5とか出社していても、なるべくニコニコしていようとかは思いますね」と語った。「話しかけやすかったり、いつも口角は上げるようにしています」と明かした。

3時のヒロイン福田麻貴から「新入社員の方とか、社長としゃべるって結構緊張すると思うんですけど、優しいオーラを出すようにしているってことですか？」と質問。小嶋は「そうですね。そういうときもあれば、かましてみようかなってときも。バランスは取りますね。有言実行したりとか、数字でしっかり結果を出すとか。自分が正解を出せるように頑張る」と語った。

アンミカから「たまにかますのはどういう感じなの？」と質問。小嶋は「かまし方、なんだろう。サングラスかけて出社したり」と苦し紛れに答え、スタジオは爆笑した。