◇第107回全国高校野球選手権大会9日目 2回戦 横浜5―1綾羽(14日、甲子園球場)

高校球児の行動に見てる人の胸が熱くなりました。

横浜(神奈川)と綾羽(滋賀)の一戦で8回、綾羽の経免拓隼(きょうめん・たくと)選手(3年)が守備中に足をつるアクシデントが発生。即座に横浜ベンチから経免選手に水が届けられ、スポーツマンシップあふれる振る舞いに観客から大きな拍手が送られました。

この日も気温が30度を超えるなど、連日の酷暑に見舞われる甲子園。第3試合は初出場となった綾羽と春夏連覇を目指す横浜が対戦し、7回までに横浜が3―1とリードします。さらに8回に2点を加えた際、綾羽のセカンドを守る経免選手が左足をつり、フィールド上で倒れ込みます。

場内は騒然とし、綾羽ナインも心配そうな表情で処置する中、横浜ベンチから背番号「12」の捕手・植村直太朗選手(2年)がペットボトルを持って経免選手の元へ。敵味方関係ない振る舞いに、球場では大きな拍手が起こりました。経免選手はそのまま退き、田代響希選手(2年)に交代となりました。

横浜ベンチの相手を思いやる姿勢に、SNS上では「これぞ高校野球の醍醐味」「素敵なスポーツマンシップ」「敵に水あげるとか胸熱すぎる。素晴らしいわ横浜」など称賛の声が上がっています。