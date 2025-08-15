糸魚川市で14日午後、青海川河口付近でヒスイ拾いをしていた男性が流され、海上で救助されましたが、心肺停止状態で搬送され、その後、病院で死亡が確認されました。



死亡したのは埼玉県和光市在住の47歳の男性で、1人でヒスイ拾いに来ていたということです。



上越海上保安署や消防によりますと14日午後4時すぎ、「青海川河口付近で石拾いをしていた人が流されている」と釣り人から118番通報がありました。





当時、男性の近くで釣りをしていた人が男性が石拾いをしているのを目撃していました。男性は海に入り、ヒスイ拾いをしていたところ、深みにはまり救助を求めたということです。男性は救命胴衣は着用していませんでした。男性は岸から沖合50メートルほど流された海上で、付近で海水浴に来ていたグループによってゴムボートで救助され、その後、岸に引き揚げられましたが、心配停止状態で駆け付けた救急隊が心肺蘇生を実施しながら病院へ搬送していました。男性はその後、病院で溺水による死亡が確認されました。

糸魚川市の青海川は上流にヒスイが採れるヒスイ峡があり、海にヒスイが流れ出ることで知られ、青海川の河口から海岸にかけては、ヒスイが漂着することがあり、砂利の浜でヒスイ拾いをする人の姿がみられるということです。