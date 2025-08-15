¡Ú³ÚÅ·¡Û²Ã¼£²°Ï¡¤òÅÐÏ¿¡¡º£µ¨15HP¤ÇËÉ¸æÎ¨3.52¡¡¥ë¡¼¥¡¼Ãæ¹þÍÛæÆ¤ÏºÆ¾º³Ê¸åÅÐÈÄ¤»¤ºËõ¾Ã
NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï15Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£³ÚÅ·¤Ï²Ã¼£²°Ï¡Åê¼ê¤ò1·³ÅÐÏ¿¤·¡¢Ãæ¹þÍÛæÆÅê¼ê¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ã¼£²°Åê¼ê¤Ï37»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ1¾¡1ÇÔ15HP1¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨3.52¤Ç¤¹¡£3Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç¤Ï1¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¤ì¤ºÈï°ÂÂÇ4¤Ç3¼ºÅÀ¡£Íâ4Æü¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¹þÅê¼ê¤Ï2024Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Ç»Í¹ñILplus¡¦ÆÁÅç¤«¤éÆþÃÄ¤·¤¿23ºÐ¤Î¥ë¡¼¥¡¼±¦ÏÓ¡£º£µ¨5»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·0¾¡0ÇÔ¡¢¤¤¤Þ¤ÀÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤¹¡£10Æü¤ËÌó1¤«·î¤Ö¤ê¤ËºÆ¾º³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÐÈÄµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¤¤Þ¤ÞËõ¾Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£