¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÀ¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¤¬£³²óÀï¿Ê½Ð¡¡·è¾¡ÂÇ¤Îº´Æ£¿Î¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡×¡¡±Ñ¸ì´®Ç½¤ÊÆÉ½ñ²È
¡¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÂè£±£°Æü¡Ê£±£µÆü¡Ë¤ÎÂè£²»î¹ç¤ÏÀ¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤¬À»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡ÊÀÅ²¬¡Ë¤ò²¼¤·¤Æ£³²óÀï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¼çË¤¤Î°ì·â¤À¤Ã¤¿¡££¸²ó¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿Ä¾¸å¡¢¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Áê¼êÀèÈ¯¤Î¹âÉô¡Ê£²Ç¯¡Ë¤«¤éÀèÆ¬¤Î£³ÈÖ¡¦ÀÆÆ£¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬º¸Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢£´ÈÖ¡¦º´Æ£¿Î¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬£±£´£²¥¥í¤Î¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÎÏ¤ÇÃÆ¤ÊÖ¤·¡¢º¸±Û¤¨¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡£¥Ù¥ó¥Á¤¬ÂçÁû¤®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¾¡Íø¡£º£Æü¤Ï¼«Ê¬¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤¬ÂÇ¤¿¤Ê¤¤ã¡¢¤È»×¤Ã¤¿¡£¿®Íê¤·¤Æ£´ÈÖ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ï¥Ð¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ò¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤È»×¤Ã¤¿¡£¹â¤á¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤À¤±¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¿Ä¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ëµå¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ê¤é¹Ô¤¯¤À¤í¤¦¤È¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Èº´Æ£¤Ï¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯º¸ÏÓ¤Î¸¶°½ÂÁ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬£¸²óÅÓÃæ¤Þ¤Ç£¶°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÎÊ³Æ®¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬ËÞÂàÂ³¤¡£¡Ö¤³¤³¤Ï¼«Ê¬¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤Á¤ËÆ³¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£¶þ¶¯¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë»÷¹ç¤ï¤º¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë³¤³°¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç±Ñ¸ì¤¬´®Ç½¤ÇÆÉ½ñ²È¡£Â¿ºÌ¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Ä¼çË¤¤¬¡¢£´ÂÇÀÊÌÜ¤Î°ÕÃÏ¤Î°ì¿¶¤ê¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î´íµ¡¤òµß¤Ã¤Æ¸«¤»¤¿¡£
¡¡À¾Â¼´ÆÆÄ¤â¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥²¡¼¥à¤Ç¾¡Íø¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£´ÊÃ±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦Ãæ¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤è¤¯¤¢¤½¤³¤ÇÀÆÆ£¡¢º´Æ£¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Þ¤ÇÁ´Éô¥Ü¡¼¥ë¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Çà¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤¾á¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼´¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¥Á¡¼¥à¤¬º¤¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆü¤´¤í¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡££²Ç¯Ï¢Â³¤Ç£³²óÀï¿Ê½Ð¡££±£¹£¹£²Ç¯°ÊÍè¤Î£²ÅÙÌÜ¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£