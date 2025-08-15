´ßÃ«¸ÞÏ¯¡õ¹á¤ÎÄ¹ÃË¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤«¤é¤Î¡Ö¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¡×»ØÅ¦¤ËÌÔÈ¿ÏÀ¤·¤Æ½Å¤Ê¤ë¡È¤ªÁû¤¬¤»2À¤¡É¤Î±Æ
¡¡8·î13Æü¡¢ÇÐÍ¥¡¦´ßÃ«¸ÞÏ¯¤È¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦´ßÃ«¹á¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¼Â¶È²È¤Î´ßÃ«Íö´Ý¤¬¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÊÆ»³Î´°ì½°±¡µÄ°÷¤«¤é¤Î¡È¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¡ÉÈãÈ½¤Ë·ã¤·¤¯È¿ÏÀ¤·¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÈ¿È¯Åª¤ÊÂÖÅÙ¤Ë¡¢¤¢¤Î2À¤·ÝÇ½¿Í¤ò»×¤¤½Ð¤¹¿Í¤â¤¤¤Æ¡½¡½¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤Ë»÷¤Æ¤ë¡Ä¡©¡¡´ßÃ«¸ÞÏ¯¤È´ßÃ«¹á¤ÎÄ¹ÃË¡¦Íö´Ý¤Î¶á±Æ
¹ñ²ñµÄ°÷¤ËÌÔÈ¿ÏÀ¤·¤¿´ßÃ«¸ÞÏ¯¤ÎÂ©»Ò
¡Ö»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢ÊÆ»³»á¤¬Æ±ÅÞ¤ÎÃæÃ«°ìÇÏ»á¤È´ßÃ«Íö´Ý¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëYouTubeÂÐÃÌ¹ðÃÎ¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ô¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¤ÈÆÃ°Û¤Ê·ÐÎò¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤À¯¼£¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç¾åÃÊ¤ÇÊü¸À¤·¤¿¤é»þÎ®¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡Õ¡Ê¸½ºß¤Ïºï½üºÑ¤ß¡Ë¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë´ßÃ«¤µ¤ó¤¬¡ÔËÍ¤Î¤³¤È¤ò¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¤À¤È¤«´ª°ã¤¤¤À¤È¤«¤ÇÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¶É¤½¤¦¤¤¤¦½ê¤¬»Ù»ý¤ò¿¤Ð¤»¤Ê¤¤¸¶°ø¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡¡¤Þ¤¢°ìÀ¸ÃÄ²ôÀ¤Âå¤È¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤·¤Æ»æ¤ÎÊÝ¸±¾Ú´èÄ¥¤Ã¤Æ¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Õ¤È¡¢¸½¿¦¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ©È¯Åª¤ÊÊª¸À¤¤¤ÇÊÖ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡Íâ14Æü¡¢´ßÃ«¤ÏÆ±¤¸¤¯¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ô¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¡¢¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡Õ¤È¼«Ìä¼«Åú¡£¡ÔËÍ¤ÏÊÌ¤ËÇÐÍ¥¤ä²Î¼ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¶ËÎÏ¿Æ¤ÈÈï¤é¤Ê¤¤¶µ°é»ö¶È¤ä¼Ò²ñ·Ï¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Õ¤È¿´¶¤òÅÇÏª¤·¡¢Â³¤±¤Æ¡Ô¶ËÏÀ¡¢Á´¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¿Æ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¶µ°é´Ä¶¤Î»òÊª¤À¤·¡¢²¿¤ò¤·¤¿¤é¼·¸÷¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡²ñ¼Ò¤¬¾å¾ì¤Ç¤â¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡Õ¤È¡¢Ê£»¨¤Ê¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö´ßÃ«¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯12·î¡¢¡ØABEMA Prime¡Ù¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½é½Ð±é¤·¡¢¡ØÍ®ÌÚÍö´Ý¡Ù¤«¤éËÜÌ¾¡Ø´ßÃ«Íö´Ý¡Ù¤Ø¤Î²þÌ¾¤È¡¢Î¾¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤ò½é¤á¤Æ¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï¡È»ö¶È¤Î¤¿¤á¡É¤ÈÀâÌÀ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡È·ÝÇ½2À¤¤È¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¡ÈÍö´Ý¤È¤¤¤¦°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤ÆËÍ¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤·¤Æ½Ð¼«¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³¤³°Âç³Ø¼õ¸³½Î¡ØMMBH¡Ù¤äÎ±³Ø¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ØÎ±¥Ñ¥¹¡Ù¤Î¡È»ö¶È¤Î¤¿¤á¡É½Ð¼«¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¢¤Î¡È·¤¿¦¿Í¡É¤ÎºÆÍè¤«¡½¡½
¡¡¤·¤«¤·¡¢»ö¶È¤Î¤¿¤á¤Ë¿Æ¤Î¥Í¡¼¥à¥Ð¥ê¥å¡¼¤Ë¤¹¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¸øÉ½¤Î·Ð°Þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ïµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ô¼·¸÷¤ê¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤é¡¢½Ð¼«¤ò¤Ü¤ä¤«¤·¤Æ¤¿¤À¤Î¡ÖÍö´Ý¡×¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Õ
¡Ôº£¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤Ã¤ÆÎ¾¿Æ¤Î¥Í¡¼¥à¥Ð¥ê¥å¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Ç¤·¤ç¤¦¡Õ
¡¡¼ÂºÝ¡¢´ßÃ«¤Ïº£Ç¯4·î3Æü¡¢¡ØN¥¹¥¿¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃÏ¾åÇÈ¤Ë½é½Ð±é¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤âÊ£¿ô²ó½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë½Ð¼«¸øÉ½¸å¤ÎÅ¸³«¡£¡Ö¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·ë²ÌÅª¤ËÎ¾¿Æ¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Î²á·ã¤ÊÊª¸À¤¤¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸µ²£¹Ë¡¦µ®Çµ²Ö¸÷»Ê»á¤È¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î²ÏÌî·Ê»Ò¤ÎÄ¹ÃË¡¢²ÖÅÄÍ¥°ì¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¿Í¤â¡£
¡Ô´ßÃ«Íö´Ý¡©¤Ã¤Æ²ÖÅÄÍ¥°ì¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡Õ
¡Ô²ÖÅÄÍ¥°ì¤µ¤ó°ÊÍè¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë2À¤¤Î´ßÃ«Íö´Ý¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¤¢¤Î¡È·¤¿¦¿Í¡É¤ÎºÆÍè¤È¸«¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö²ÖÅÄ¤µ¤ó¤Ï2020Ç¯¤Î¡ØÃæµïÀµ¹¤Î¶â¥¹¥ÞSP¡Ù¤Ç¡¢ÊüÁ÷ºî²È¤ÎÌî¡¹Â¼Í§µª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÈÌî¡¹Â¼¤µ¤ó¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡Ø·¤ºî¤ì¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¡Ø¤¦¤ë¤»¡¼¤Ê¡¢¤³¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡É¤ÈÈ¯¸À¡£¡È³¨¤òÉÁ¤¯¥Ò¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é·¤ºî¤ì¤È¤«¸À¤¦¤ª¥Ð¥«¤¬¤¤¤ë¤±¤É¡É¤ÈÆÇÀåÁ´³«¤Ç¡¢¡ÈËÍ¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¿Í¤½¤â¤½¤âÂç·ù¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡É¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡´ßÃ«¤Îº£²ó¤ÎÊÆ»³µÄ°÷¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î²ÖÅÄ¤ÎÈ¿È¯Åª¤Ê»ÑÀª¤ò»×¤ï¤»¤ë¡£´ßÃ«¤Ï30ÂåÁ°È¾¤Ç¤ÎÀ¯¼£²ÈÅ¾¿È¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾ì³°ÍðÆ®¤¬Â³¤±¤Ð¡¢²ÖÅÄ¤ÎÆó¤ÎÉñ¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤«¤â¡Ä¡Ä¡©