女優の内田理央が１４日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」に出演。ヒロイン役で仮面ライダーに出演したことで「すごい親子関係が良くなった」と明かした。

この日は、８年ぶりの「仮面ライダー芸人」特集。ドランクドラゴン・塚地武雅、さや香・石井、宮下草薙・宮下兼史鷹、ＪＰらが集結する中、ゲスト出演した内田は「平成ライダーの『仮面ライダードライブっていう作品に出演していました」と２０１４〜１５年に放送された俳優・竹内涼真主演のライダーシリーズに出演していたと説明した。

ＭＣの蛍原徹から「ライダー自体は詳しいの？」と尋ねられると、「ウチの母が仮面ライダーファンで、昭和、平成、めちゃくちゃ全部見ていて」と母が大のライダーファンと説明。「なのでヒロインで出演するときは『一番の親孝行だ！』って言って。そこからすごい親子関係が良くなって」と明かしてスタジオを笑わせたが、土田晃之が「それ以前に何があったか知りたいけどね？」とツッコんでいた。

内田は１３日に更新したインスタグラムで「ライダー愛が溢れるスタジオでみなさんと一緒に 平成そして令和のかっこいいライダーをたくさん学べて 最高の時間になりました」と出演時の衣装で番組を告知していた。