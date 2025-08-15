カーリング吉田知那美、ロコ・ソラーレ版『ちいかわ』ショットを披露「小さくても最強チーム！」「日本酒大好きな五月選手はヤッパリ…」
カーリング女子の北京五輪銀メダル、ロコ・ソラーレの吉田知那美（34）が14日、自身のインスタグラムを更新。同チームのメンバーが人気キャラクター作品『ちいかわ』の着ぐるみ帽子姿で登場した貴重なショットを披露した。
【写真】「日本酒大好きな五月選手はヤッパリ…」吉田知那美が披露したロコ・ソラーレ版『ちいかわ』ショット
吉田は「日本一ちいさくてカーリングするやつら #ちいかぁ #ちいかわ #ロコソラーレ」のコメントとともに、チームの4人とトレーナーがそれぞれちいかわ、ハチワレ、うさぎ、くりまんじゅう、モモンガの帽子を身に着けた5ショットをアップ。
この投稿にフォロワーからは「小さくても最強チーム！北海道の星ロコソラーレ」「ゆうみさんのうさぎが解釈一致すぎる」「日本酒大好きな五月選手はヤッパリ『くりまんセンパイ』でしたね」「新ユニにはかぶり物があるんですね!!世界に衝撃が走るでしょう」などのコメントが寄せられている。
